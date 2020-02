Il sindaco raffreddato di Bertonico dice di non aver potuto fare il tampone perché sono finiti

Si è parlato molto di coronavirus nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica 23 febbraio su Raidue. In collegamento con lo studio di Fabio Fazio – rimasto vuoto e senza pubblico, proprio a causa dell’emergenza coronavirus e delle norme che chiedono di evitare la concentrazione di persone in luoghi molto affollati -, ha parlato il sindaco di Bertonico, uno dei comuni del focolaio del Lodigiano. Angelo Chiesa si è collegato con la trasmissione, con evidenti sintomi da raffreddore. Una spia che si è senz’altro accesa, vista la familiarità dei sintomi del coronavirus con quelli della semplice influenza.

LEGGI ANCHE > Giuseppe Conte ha aggiornato tutti i leader di opposizione sul coronavirus, solo Salvini non gli ha risposto

Sindaco di Bertonico denuncia: «Sono finiti i tamponi»

Per questo motivo, il sindaco di Bertonico aveva chiesto di essere sottoposto a un tampone per verificare la sua negatività o positività al coronavirus. Tuttavia, il primo cittadino ha detto di essere impossibilitato a sottoporsi a tampone perché questi ultimi presidi medico-sanitari sono terminati nell’area del focolaio, proprio nel momento in cui ce ne sarebbe stato più bisogno.

-“Sono raffreddato e sono stato convocato per un tampone, ma la cosa è stata sospesa perché sono finiti i tamponi.” -“Non in Italia, non possono mancare i test. Non va bene, bisogna fare qualcosa immediatamente.” Il sindaco di Bertonico Angelo Chiesa e @Roberto Burioni a #CTCF pic.twitter.com/Scp7UvhWLj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 23, 2020

«Ero stato convocato per fare un tampone ma mancano i tamponi» – ha detto il primo cittadino, provocando un certo imbarazzo in Fabio Fazio, incredulo che ci possa essere stata anche questa emergenza. «Questa è una cosa grave – ha detto il conduttore -. Ma come è possibile?». Fazio ha chiesto aiuto anche all’immunologo del San Raffaele Roberto Burioni, presente in studio: «Sono sconfortato – ha detto il medico -, non è possibile che una cosa del genere succeda in Italia». La trasmissione ha poi rivolto un appello proprio alle forze politiche e alle istituzioni della regione Lombardia, per fare in modo che questa situazione paradossale venga risolta al più presto.