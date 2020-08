Il sindaco di Arzachena: «Salute è priorità fondamentale, auguro pronta guarigione a Briatore»

Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, era stato al centro del dibattito sulle misure di contenimento anti-Covid nella scorsa settimana. Flavio Briatore, oggi risultato positivo al coronavirus, lo aveva infatti duramente criticato per la sua ordinanza che ha portato il Billionaire – il locale di cui Briatore è titolare a Porto Cervo, frazione di Arzachena – a chiudere i battenti. L’ordinanza del sindaco, tuttavia, rientrava nel solco delle decisioni prese dal governo sulle discoteche e i locali da ballo, in modo tale da arginare un’ondata di contagi che, in questi giorni, sta investendo proprio le località turistiche.

Sindaco di Arzachena e gli auguri a Briatore

Flavio Briatore aveva utilizzato queste parole nei confronti del primo cittadino: «Questo è un altro grillino contro il turismo. A me spiace per i nostri clienti, eravamo pieni fino a fine mese. Ci sono dipendenti che hanno preso case, abbiamo pagato serate, abbiamo portato calciatori. Cosa è una vendetta? Non capisco cosa sia. Chiedo scusa ai nostri dipendenti per essere amministrati da sindaci così. Non si fa il sindaco così».

La replica del primo cittadino non si era fatta attendere, con Ragnedda che aveva girato un video in cui affermava che l’ordinanza era stata fatta anche per tutelare gli anziani come Briatore. Oggi, nel giorno in cui è stata comunicata la positività dell’imprenditore, l’ascia di guerra viene sotterrata e si fa spazio soltanto all’umana comprensione per la vicenda che riguarda il numero uno del Billionaire.

Sindaco di Arzachena: «Chi ha prenotato qui le vacanze è al sicuro»

«La salute resta la priorità e il valore fondamentale – ha detto il sindaco di Arzachena -. Auguro una rapida guarigione a Flavio Briatore e a tutti i contagiati da questo maledetto virus che ci mette alla prova duramente, anche in quelle che consideravamo le nostre certezze». Nel frattempo, il primo cittadino ha constatato l’attuale stato della diffusione del coronavirus nel territorio del suo comune. Secondo l’ultimo bollettino, si parla di 61 casi, di cui 56 ancora presenti in loco: «Chi ha prenotato le vacanze ad Arzachena è al sicuro – ha detto il sindaco -. I contagiati presenti sono originati da casi importati e sono isolati. Gesti di irresponsabilità non sono tollerabili, tantomeno gli assembramenti. Le Forze dell’ordine e i volontari monitorano il territorio, ma è irrealistico pensare che possano vigilare ogni piazza, ogni vicolo e ogni spiaggia su 82 chilometri di litorale e 220 chilometri quadrati di territorio, 24 ore su 24, e con una media di circa 80 mila persone presenti al giorno nel Comune di Arzachena».