Dopo 31 stagioni, le avventure della famiglia dei Simpson sono arrivate a conclusione: a rivelarlo è stato Danny Elfman, autore della sigla del cartone creato da Matt Groening, nel 1989.

Finisce l’era dei Simpson

L’ipotesi che i Simpson non avessero ancora un lungo futuro davanti girava da un po’, ma pare che ora sia quasi ufficiale. A rivelare che Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie siano arrivati al capitolo conclusivo è l’autore della sigla Danny Elfman. In una intervista rilasciata alla testata online Joe, il compositore ha confessato che, per quanto ne sa lui, lo show «è arrivato alla fine». «Non lo so per certo, ma ho sentito che questo sarà il suo ultimo anno» ha aggiunto l’autore del jingle, confessando che la bellezza di trenta anni fa non aveva scommesso nulla sul cartone animato. La longevità del cartone animato è stata «una delle più grandi sorprese della mia vita» ha confessato Elfman, dicendo di aver scritto «questo pazzo brano» aspettandosi che «nessuno l’avrebbe mai sentito, perché davvero non credevo avesse nessuna chance». «Mi aspettavo che sarebbero andati in onda solo tre episodi e che lo show venisse cancellato – ha aggiunto- perché era così strano e assurdo a quel tempo».

