Ciao Darwin taglia la polemica con Paola Perego. Il Signor Distruggere racconta cosa non è andato in onda

Venerdì sera a Ciao Darwin è andato in onda lo ‘scontro’ tra le star del web e quelle della televisione. Non tutto, ma solo una parte. Come racconta Vincenzo Maisto, meglio noto sui social come Il Signor Distruggere, la puntata – registrata lo scorso 3 maggio – è stata trasmessa ‘tagliando’ una sua lite con Paola Perego. Il tema affrontato era molto delicato e spesso è una questione che viene affrontata anche sui social: si tratta delle raccomandazioni (a volte condite dalla mercificazione sessuale) per lavorare in televisione, ma non solo lì. Una questione che ha da sempre diviso, ma che è stata affrontata in termini generali, anche basandosi sugli scandali di cronaca quotidiana . Ma i vertici del programma di Canale5 – forse per motivi di tempo – hanno deciso di cancellare quella parte di dibattito dalla messa in onda e i fan del Signor Distruggere sono rimasti molto delusi dal non veder il suo intervento nel programma.

«Ho scritto sui social cosa è accaduto perché dovevo fornire un chiarimento ai miei followers che si aspettavano di vedermi in trasmissione – ha detto Vincenzo Maisto a Giornalettismo -. Nel corso delle registrazioni, ho parlato delle raccomandazioni che attanagliano il mondo del lavoro e della televisione e anche degli scandali sessuali connessi a queste vicende. Non ho mai fatto riferimento ai presenti e non mi riferivo a chi era presente in studio. Inoltre, quando ho affrontato questo tema non mi riferivo solamente alle donne, ma anche al mondo omosessuale».

Il Signor distruggere e l’intervento tagliato a Ciao Darwin

A quelle parole, che sottolineavano solamente come le star del web e dei social fossero esenti da raccomandazioni e favori sessuali in cambio di lavoro – anche per impossibilità che ci ha spiegato con un laconico ma coerente «è difficile pensare che una persona che lavora con i social possa andare a letto con Facebook o Google» -, ha reagito Paola Perego che, nella parte non mandata in onda, ha affrontato vis a vis Il Signor Distuggere. «All’inizio pensavo scherzasse – ci ha raccontato Vincenzo Maisto -, anche perché mi sembrava ovvio che non stessi facendo riferimento a nessuno dei presenti. Inoltre, a parte lei, Cecchi Paone e Karina Cascella, io non conoscevo nessuno dei ‘rivali’ di Ciao Darwin».

La discussione con Paola Perego che non vedremo mai

Paola Perego lo ha affrontato con un «Vorresti dire che sono raccomandata anche io?», ma nella scena tagliata da Ciao Darwin Il Signor Distruggere replica parlando di discorso in generale – confermato da eventi di questo tipo denunciati quasi quotidianamente sulle pagine di cronaca – e non solo relativo al mondo della televisione. Oltretutto, Vincenzo Maisto ci ha tenuto a ribadire che i «temi sono stati accettati dai vertici del programma prima delle registrazioni». Insomma, non era una sorpresa ciò di cui avrebbe parlato. I molti suoi fan attendevano il suo intervento, ma sono rimasti delusi dal taglio deciso «per questioni di tempistiche».

