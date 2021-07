Le abbreviazioni Internet usate dai Millennials: comprendere lo slang dei ragazzi

Una breve guida alle abbreviazioni internet usate dai millennials per non trovarsi mai più in difficoltà sentendo "cringe"

Quando si parla di età in relazione alle loro interazioni con la tecnologia e la società è davvero facile sentire termini come Millennials oppure Boomers. Dato che i secondi possono essere identificati come coloro che sono nati tra il 1946 ed il 1964, dopo la Seconda Guerra Mondiale e durante il boom della ripresa economica e delle nascite da qui il nome, chi sono i primi e come si contraddistinguono dalla precedente Generazione X?

Prima di tutto andiamo a mettere qualche data per orientarci un po’ meglio all’interno della stessa linea temporale. Con il termine Millennials, a volte si può usare anche Generazione Y o Net Generation, si indicano tutti coloro che sono nati tra il 1981 ed il 1996 e che quindi hanno compiuto il primo o ultimo anno da adolescenti durante i Duemila.

Prendendo poi la questione in maniera molto generale, i Millennials si contraddistinguono per aver avuto in passato, e continuare tuttora, una più che discreta esposizione a quella che viene definita “cultura pop” sia d’Oriente che d’Occidente con cartoni animati, fumetti, film, videogiochi, giocattoli e quindi icone.

Oltre a questo, vi è stata anche una maggiore esposizione alla tecnologia visto che questa generazione è praticamente cresciuta con loro potendo vedere tutta la strada che hanno fatto i computer, partendo dai floppy disk arrivando fino ai CD ed al cloud, compresa la nascita ed i passi da gigante che ha fatto Internet non appena è entrato nelle case degli utenti.

Andando a sommare il tutto con un generale benessere sociale ed economico, quindi, anche la lingua ed i modi di dire si sono andati a modificare nel tempo assumendo anche i connotati di una chat su Internet o, comunque, sui principali social network.

Provate a farci caso, magari se avete uno o più figli oppure avete sentito di sfuggita una conversazione tra due ragazzi per strada, quante volte avete sentito termini come “droppare”, “lol”, “cringe”, “meme” e simili? Naturalmente, come avrete potuto ben intuire, si tratta di una sorta di incrocio tra la lingua italiana e quella inglese alla quale però possono venirne sostituite altre.

Come si possono dunque capire al meglio? Naturalmente, oltre a chiederlo ai diretti interessati, in rete si possono trovare dei veri e propri dizionari, i cosiddetti Urban Dictionary, contenenti gli slang e le espressioni gergali dei più giovani, ma il più delle volte sono in inglese.

Per capire meglio l’origine di queste parole, il loro corretto utilizzo ed anche saper leggere questi famosi Urban Dictionaries dunque, quello che vi serve sono delle lezioni di inglese oppure anche delle lezioni di spagnolo online visto che il gergo dei Millennials abbraccia più culture e riferimenti.

In questa maniera, quella offerta dagli insegnanti di Preply ovviamente, potrete dunque imparare a pronunciare e ad utilizzare correttamente questi termini all’interno di una conversazione con un metodo molto più comodo e pratico.

Vi basterà dunque selezionare la lingua che volete imparare, la tariffa all’ora che intendete spendere, il Paese di origine del vostro insegnante e la vostra disponibilità oraria. Più facile di così, basta un click!