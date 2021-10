Le nuove funzioni di sicurezza da accettare per continuare a inviare messaggi su Tinder

Da oggi Tinder aggiunge due nuove funzioni per garantire maggiore sicurezza e evitare le molestie, garantendo un'applicazione più sicura per tutti

Dopo una fase di test che ha restituito risultato molto positivi, Tinder implementa oggi due nuove funzioni per prevenire le molestie sull’app. Si tratta di Questo messaggio ti infastidisce? e di Vuoi ripensarci?, che vanno ad aggiungersi alle funzioni che Tinder ha attivato negli ultimi due anni per garantire una maggiore sicurezza a chi utilizza l’app. Vediamo in che cosa consistono le nuove funzioni sicurezza Tinder.

Le due nuove funzioni sicurezza Tinder

Partiamo con Questo messaggio ti infastidisce?: si tratta di una funzione che fornisce supporto in maniera proattiva agli utenti quando viene rilevato un linguaggio molesto in qualcuno dei messaggi ricevuti. L’AI va ad agire tramite apprendimento autonomo, supportato dai feedback dei membri della community di Tinder. L’utente viene coinvolto ricevendo un messaggio in cui gli si chiede, appunto, se il messaggio lo infastidisce. Rispondendo si, il comportamento della persona viene segnalato.

Con questa funzione in fase di test, Tinder ha riscontrato un aumento del 46% del numero di segnalazioni per messaggi inappropriati perché per i membri probabilmente è più semplice effettuare la segnalazione.

Vuoi ripensarci?, invece, rileva il linguaggio molesto prima che qualcuno invii un messaggio. Questo vuol dire che al mittente viene fatto presente che quanto sta scrivendo potrebbe risultare offensivo, invitandolo a ripensarci. La selezione del linguaggio da segnalare prima dell’invio viene fatta dall’AI basandosi su quello che, in passato, è stato segnalato come inappropriato e – mano a mano che le segnalazioni si accumulano – il suo operato diventerà sempre più raffinato.

Grazie a Vuoi ripensarci?, oltre il 10% dei membri è stato intercettato prima che inviasse messaggi inappropriati. Quegli stessi utenti hanno ricevuto meno segnalazioni per messaggi inappropriati inviati nel mese successivo, mostrando così un cambiamento del linguaggio e del comportamento come conseguenza di quelle notifiche.

«Intervenire subito per cambiare il comportamento e costruire una community sicura»

C’è soddisfazione per questi risultati in casa Tinder. «Le parole sono potenti quanto le azioni e oggi vogliamo ribadire ulteriormente che nessun tipo di molestia avrà mai spazio su Tinder – ha detto Tracey Breeden, Head of Safety and Social Advocacy per Tinder e Match Group – I primi risultati di queste feature ci mostrano che intervenire subito e nel modo giusto può essere davvero importante per cambiare il comportamento e costruire una community in cui tutti possano sentirsi al sicuro».

Le due funzioni in questione vengono attivate quando l’utente accetta di provare questa esperienza di dating più sicura. Chiunque non dia il proprio consenso potrà continuare a fare Swipe e Match ma non potrà inviare messaggi. Tutto questo serve perché le persone si comportino in modo responsabile all’interno della piattaforma, rispettando le regole della community e garantendo un’esperienza sicura per tutti. Match Group ha investito, a inizio 2021, 100 milioni di dollari per la sicurezza e Tinder si impegna, con l’aiuto di esperti di settore, a garantire un’applicazione sicura e inclusiva.