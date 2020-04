L’uomo che si finge infermiere al posto di blocco e si vanta sui social: denunciato | VIDEO

Quando il narcisismo fa a pugni con la furbizia. Un uomo ha raccontato sui social, attraverso un video condiviso sulle proprie pagine, di aver superato un posto di blocco dicendo agli agenti di essere un infermiere. Nel filmato, che si chiude con una risatina che ha il sapore dell’auto-pacca sulla spalla per quel che ha appena fatto, il giovane racconta delle domande fatte dalla pattuglia e della sua risposta. Si finge infermiere e ottiene il via libera, ma pensando di averla fatta franca non ha esitato a raccontare il tutto in un video. Ovviamente, ora, è stato denunciato.

La storia arriva da Milano: «Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri – spiega l’uomo, vantandosi, nel video che ha condiviso sui social -. Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto». Il filmato si conclude con una risata che ha il sapore della beffa.

Si finge infermiere per superare un posto di blocco

Ma la beffa, per lui, è arrivata quando questo suo filmato ha iniziato a circolare sui social ed è finito all’attenzione delle forze dell’ordine che lo hanno denunciato e sanzionato. L’uomo che si finge infermiere è uno dei tanti episodi di narcisismo che spopola sui social. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato del gruppo Facebook in cui, tra una condivisione e l’altra di fake news, si esaltano personaggi che si fanno beffa dei provvedimenti per contenere la diffusione dei contagi. E questo, con tanto di narcisismo, sembra essere uno di quegli esempi di esaltazione del proprio Ego nei confronti degli altri.

