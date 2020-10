Sgarbi a Ferrara in mezzo alla folla si toglie la mascherina: «Conte è un cogl**ne» | VIDEO

All’inizio del video Vittorio Sgarbi viene inquadrato con la mascherina già sotto il naso, mascherina che si toglie immediatamente. Accolto da una folla di persone che protestano contro le misure del nuovo Dpcm – in particolare la parte che riguarda la chiusura di locali e ristoranti alle 18 che sta facendo scatenare rivolte violente (che gettano ombra su quelle pacifiche e sensate) in tutte le principali città italiane -, Sgarbi inizia a incitarli a modo suo offendendo a più riprese il presidente del Consiglio Conte.

Sgarbi Conte: «Dpcm frutto delle sue seg*e»



Vittorio Sgarbi a Ferrara attacca Conte senza mezze misure e con parole volgari. A chi urla «libertà, libertà» Sgarbi risponde: «Questo cogli*ne di Conte ha presentato il Dpcm quattro giorni fa e non c’era nulla in riferimento alla chiusura. Non è che un Dpcm dura tre giorni e poi ne fai un altro, quelle sono delle seg*e che si fa questo idiota». La gente ride e Sgarbi rincara la dose: «Non è possibile che una cosa non abbia neanche il tempo per manifestarsi, dieci giorni per vedere se funziona, e tu subito ne fai un altro che contraddice quello che hai detto. Sei venuto in Parlamento, lo hai detto, non rompere i coglioni».

Sgarbi e i locali aperti a Sutri

Sgarbi, che è sindaco della cittadina di Sutri in provincia di Viterbo, ha dichiarato che nel paese su cui governa «i ristoranti resteranno aperti fino alle 22». Anche parlando con la folla a Ferrara ha ribadito: «Voi aprite tutti e mancate a fare in c*lo», dice, alla folla festante e urlante che lo acclama. Una sola cosa certa: tra lui e la folla attorno – chi con la mascherina e chi senza – la questione è che le basi (al di là delle misure ulteriori prese nei vari Dpcm) a molti non sono ancora chiare. Senza l’utilizzo dei Dpi e senza il distanziamento il virus galoppa e continuerà a farlo.