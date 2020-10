Per la rubrica Sgarbi quotidiani: anche oggi portato fuori di peso dall’aula

Vittorio Sgarbi è stato portato via dall’aula anche oggi. Dopo lo scorso agosto, ancora una volta, il critico d’arte e deputato è stato preso di peso e portato via di peso dall’aula dopo aver dato del fascista a Fico, che gli aveva domandato di mettere la mascherina. Durante il suo intervento – indossando la mascherina sul naso e non sulla bocca – Sgarbi ha invocato il nome di Jole Santelli parlando del suo operato in Calabria. Proprio mentre sta parlando della ex governatrice della Calabria Sgarbi viene ripreso da Fico. L’espulsione dall’aula oggi è avvenuta però per via di un battibecco con altri deputati nel corso della discussione del Ddl Zan.



Sgarbi espulso dalla Camera per discussione sul Ddl Zan

In rappresentanza dei negazionisti d’Italia, Sgarbi espulso dall’aula per non indossare la mascherina. Scene imbarazzanti per la nostra convivenza civile. pic.twitter.com/WNVuqUvlqr — Francesco Berti (@FrancescoBerti_) October 29, 2020

Maria Edera Spadoni, presidentessa di turno, ha disposto l’espulsione dall’aula del deputato del gruppo misto mentre si stava discutendo la legge contro l’omofobia. Anche in questo caso il problema è che Sgarbi non ha voluto indossare la mascherina. Dopo essere stato richiamato più volte è scattata l’espulsione dell’aula per Sgarbi, portato via di peso dai commessi.

Sgarbi fa notare la sua espulsione su Twitter

Sono stato nuovamente espulso dall’aula di Montecitorio. Mi hanno ancora portato via di peso. Sia chiaro: lo faccio per tenere allenati i commessi… @stampasgarbi — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) October 29, 2020

Lo stesso Sgarbi, sul suo profilo Twitter, fa ironia sulla cacciata. «Sono stato nuovamente espulso dall’aula di Montecitorio. Mi hanno ancora portato via di peso», comunica, facendo anche dell’ironia in merito alla questione, considerato che non è la prima volta: «Sia chiaro: lo faccio per tenere allenati i commessi… ».