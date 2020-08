I due minuti Sgarbi dice che «l’Italia è quarta al mondo per numeri di contagi» e che «non c’è alcuna emergenza»

Tutto e il contrario di tutto, in meno di 2 minuti e 20 secondi. Ospite di Stasera Italia, su Rete 4, l’onorevole Vittorio Sgarbi è tornato a premere sull’acceleratore delle critiche parlando della situazione Coronavirus in Italia. Dapprima, citando il sociologo Luca Ricolfi, ha detto che la gestione dei contagi del governo è stata fallimentare, sottolineando il dato che vede l’Italia al quarto posto tra i Paesi con maggior numero di infezioni al Mondo. Poi ha detto che l’emergenza non c’è e ritiene che, forse, non c’è mai stata.

Con il suo iconico modo di fare fumantino, Vittorio Sgarbi è intervenuto a Stasera Italia, su Rete 4, per riproporre la sua teoria su un’emergenza immaginaria. Il deputato, sindaco di Sutri e critico d’arte ha criticato il governo per la gestione dei contagi – attraverso il famoso lockdown – , sottolineando come questa misura abbia comunque posto l’Italia al quarto posto per numero di infezioni. Poi, però, ha detto che forse l’emergenza non c’è mai stata.

Sgarbi e la contraddizione a Stasera Italia

In questi 2′ e 19” tratti da Stasera Italia, dunque, la tesi di Sgarbi si contraddice. Prima, citando Ricolfi – e altri esperti che da settimane sottolineano come il peggio sia alle spalle – sottolinea come il lockdown sia servito a poco visto il numero di contagi. Poi dice che l’emergenza sia una montatura provocata dai numeri. In un altro passaggio, non presente nel filmato, ha detto che forse l’emergenza non c’è mai stata, come si può leggere dal tweet pubblicato da Stasera Italia.

“Non dobbiamo far diventare dei numeri minimi un dato di epidemia in uno stato di emergenza. Non lo è più, se mai lo è stato”

A #StaseraItalia l’opinione di @VittorioSgarbi pic.twitter.com/dGcMoSAlKy — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 28, 2020

Delle due l’una

Ricordiamo che, in realtà, senza il lockdown – come dichiarato da moltissimi scienziati ed esperti (compresi alcuni citati dallo stesso deputato) – si sono evitati migliaia di contagi e, di conseguenza, è stato messo un freno anche alla curva delle vittime. Inoltre le due tesi portate avanti in quei 2′ e 19” da Sgarbi sono in antitesi una con l’altra: o il governo a sbagliato tutto perché non è stato in grado di gestire l’epidemia, o l’epidemia non è mai esistita. Le due tesi non possono viaggiare sullo stesso binario per evidenti contraddizioni.

(foto di copertina: da Stasera Italia, Rete 4)