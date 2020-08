Emergenza Covid, Sgarbi attacca ancora il governo: “Situazione ridicola”

Nuovo show antiCovid di Vittorio Sgarbi a StaseraItalia. Ospite della trasmissione di Rete 4 il deputato e critico d’arte è infatti tornato all’attacco del governo e delle sue misure per contrastare l’emergenza Covid definendo “ridicola” la situazione italiana.

Gli attacchi al governo di Sgarbi a StaseraItalia

L’intervento di Sgarbi a StaseraItalia gira intorno alle presunte violazioni alle libertà costituzionali causate dalla decisione del governo di chiuder il Paese a marzo per bloccare l’emergenza che stava uccidendo centinaia di persone al giorno. Per questo l’ex critico d’arte ha ricordato il manifesto firmato con personalità del calibro di Mario Vargas Llosa, Sabino Cassese e Michele Ainis e consegnato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per Sgarbi, che invita tutti a seguire medici del fronte che tende a sminuire la pericolosità del virus come i vari Zangrillo, Rigoli, Bassetti e Gismondo, i media tenderebbero a nascondere i veri dati per creare allarme e giustificare le misure del governo. Una tesi che riprende le basi delle tesi complottistiche che girano sui social e che sembra voler insinuare che si usa il virus per tenere chiuso il Paese, come affermato più volte per esempio dal leader della Lega Matteo Salvini.

Sgarbi a StaseraItalia, le citazioni di Rigoli e Ricolfi

Nel suo intervento Sgarbi a StaseraItalia ha citato alla base delle sue considerazioni il dottor Roberto Rigoli del reparto di Microbiologia di Treviso, esperto che ha preso il posto di Crisanti come consigliere del governatore del Veneto, Luca Zaia, secondo il quale, dice Sgarbi, “il virus ha un numero di contagi elevato ma che non richiedono ricoveri”. Per questo, aggiunge il deputato citando stavolta il sociologo Luca Ricolfi, il modello italiano sarebbe “fallimentare” nonostante i complimenti di gran parte della critica internazionale, tra cui il New York Times. “Siamo il quarto Paese per contagi nonostante il lockdown che io chiamo clausura” ha detto Sgarbi aggiungendo poi che tutto ciò “evidentemente non è servito” perché, ha proseguito senza alcuna riprova, “siamo l’unico Paese in Europa in stato d’emergenza”. Considerazioni pesanti, che Sgarbi ha concluso contestando al governo di aver preso queste decisioni nonostante la presenza del Movimento CinqueStelle “che erano No Vax fino all’altroieri”.