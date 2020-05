Gasparri dice che voterebbe la mozione di sfiducia a Bonafede, «ma anche a Di Matteo» | VIDEO

Sfiduciamo tutti. Il tema messo in luce dal pm Nino Di Matteo nel corso della puntata di Non è L’Arena, andata in onda domenica sera, è stato affrontato questa mattina anche nel corso di Agorà (Rai 3). Tra gli ospiti in collegamento con Serena Bortone c’era anche Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia ha detto che voterebbe la mozione di sfiducia Bonafede a Palazzo Madama se solo ce ne fosse l’opportunità. A sorpresa, però, ha detto che voterebbe anche la sfiducia nei confronti di Nino Di Matteo (anche se non si può fare visto che non è un parlamentare).

«Come lei sa – ha detto Maurizio Gasparri rispondendo a una domanda della conduttrice -, Forza Italia non è mai stata favorevole alle mozioni di sfiducia individuali perché la ritiene una modalità non costituzionale». Poi, però, il senatore forzista ha ricordato come il tutto fosse stato già derogato in passato, quando lui e il suo partito votarono a favore della sfiducia presentata nei confronti dell’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli.

“Forza Italia è sfavorevole alla mozione di sfiducia individuale. Io però la sfiducia a Bonafede la voterei, e anche quella a Di Matteo se ci fosse un luogo dove votarla. Chi le ha date le intercettazioni a Bonafede? Ce lo dovrà spiegare in Parlamento” @gasparripdl #agorarai pic.twitter.com/VxeGsIaxtW — Agorà (@agorarai) May 6, 2020

Sfiducia Bonafede, il parere di Gasparri

«Io sono un senatore – ha ribadito Maurizio Gasparri -. Se ci fosse la mozione di sfiducia Bonafede ovviamente, lo dico con franchezza, che la voterei». Insomma, le opposizioni sono sul piede di guerra e si preparano ad accusare il ministro di Grazie e Giustizia dopo quanto sollevato da Nino Di Matteo sul caso della sua proposta di nomina alla guida del Dap ritirata dopo 48 ore.

«Voterei anche per quella a Di Matteo»

Ma anche sul pm Maurizio Gasparri ha le idee molto chiare: «Voterei non solo la sfiducia a Bonafede, ma anche quella a Di Matteo, che purtroppo non posso votare perché non c’è un luogo dove la si può votare. Ma voterei anche quella». Ancora ignoto il motivo per cui anche il pm dovrebbe ‘essere sfiduciato’.

(foto di copertina: da Agorà, su Rai 3)