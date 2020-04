La Serie A potrà giocare fino al 2 agosto

Inizialmente, il rush finale della stagione di Serie A era stato fissato al 30 giugno. Tuttavia, la Figc avrebbe preparato una delibera, in ottemperanza alle indicazioni della Uefa, che estenderebbe la data ultima per disputare le partite del campionato al 2 agosto. Segnale che, dopo il 4 maggio, sarà sempre più difficile una ripartenza immediata e che, pertanto, si rende necessario allungare l’orizzonte temporale per provare a terminare la stagione.

Serie A fino al 2 agosto, la delibera della Figc

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha pronta la soluzione sul tavolo, soprattutto dopo che nella giornata di oggi la federazione calcistica europea aveva illustrato alcuni punti fermi per poter trovare una soluzione comune e condivisa sul calcio del vecchio continente. Il comitato esecutivo, infatti, aveva dato priorità alla chiusura dei campionati nazionali rispetto alle coppe europee. Pertanto, insomma, la Serie A ha preso atto di questo aspetto e ha allargato il suo calendario dei recuperi.

Le 12 giornate di campionato che restano da disputare, più i recuperi di alcuni turni precedenti, potranno essere giocate fino a inizio agosto, con la possibilità di chiudere le competizioni europee proprio in quello stesso mese. La priorità ai campionati nazionali risulta necessaria per attribuire meriti e qualificazioni alle competizioni europee per la stagione 2020/2021. La delibera della Figc darà un respiro più ampio alla Serie A, offrendo tempi più distesi per ragionare sulle modalità di una eventuale ripresa.