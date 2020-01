La giornata speciale di questo 70esimo Festival della Canzone italiana sarà la serata dei duetti a Sanremo 2020, questo perché per festeggiare i 70 anni è stato imposto ai big in gara di ospitare un big e cantare con lui una cover di un brano che ha segnato la storia della kermesse sanremese. Dopo le tante polemiche delle ultime ore relative alle rinunce di ospiti come Salmo e Monica Bellucci, per non parlare dei rumors sulla rinuncia per motivi economici a Georgina Rodriguez , dunque si torna a parlare di musica e della gara. I 24 artisti in gara potranno scegliere di esibirsi insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri e le loro interpretazioni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival per quanto riguarda per l’appunto la serata dei duetti a Sanremo 2020. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la Terza serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica nella sezione Campioni.

Dalla lista emerge che non tutti i big in gara hanno indicato chi parteciperà con loro alla serata dei duetti a Sanremo 2020, ma presto potrebbero arrivare le attese conferme. Si preannuncia una serata scoppiettante con tanti ospiti e diversi trii musicali più per la prima volta addirittura un medley con tanti grandi successi. Ricordiamo che lo scorso anno la serata delle cover era stata abolita da Claudio Baglioni, che aveva scelto di far duettare i cantanti in gara con gli ospiti sulla canzone in gara. Questa scelta del ritorno alla cover è stata fortemente voluta dal direttore artistico Amadeus per riscoprire alcuni classici della kermesse sanremese.

Serata dei duetti a Sanremo 2020, la lista completa