Finisce la fuga della 16enne che continuava ad andare in diretta su Instagram

Mentre la famiglia cercava disperatamente Selena Jennifer Castillo e temeva che la 16enne fosse stata in qualche modo plagiata da alcune sue frequentazioni, la ragazza continuava a fare dirette su Instagram in cui – pur non dando alcun riferimento per la sua localizzazione – affermava di stare bene e di essersi allontanata del tutto volontariamente. Ora Selena Jennifer Castillo ritrovata a Pinerolo può far tirare un sospiro di sollievo alla madre che l’aspettava a Reggello.

Selena Jennifer Castillo ritrovata, cosa era successo

Mentre la ragazza veniva rintracciata dai carabinieri della città piemontese, la sua amica influencer (originaria di Pontedera) continuava a coprirne la fuga e a difenderla davanti ai suoi oltre 60mila followers. Followers che, guarda caso, sono cresciuti proprio in questi giorni di nuova notorietà (in passato, l’amica di Selena Jennifer Castillo era stata contattata dalle Iene per un episodio davvero spiacevole che si era verificato sui social network e di cui vi abbiamo parlato qui).

La ragazza 16enne che si era allontanata da casa una decina di giorni fa ora sta bene ed è in attesa dei genitori proprio a Pinerolo. Alle forze dell’ordine aveva detto di essere stata ospitata da un coetaneo che lei aveva definito “un amico”. Sarà la stessa Selena, ora, a dare spiegazioni su quanto accaduto nei giorni scorsi e a cercare di illustrare nel dettaglio il rapporto con l’influencer pisana che – per alcuni giorni – l’ha seguita molto da vicino in questo peregrinare in giro per l’Italia, nonostante la suddivisione delle regioni in zone gialle, arancioni e rosse, con gli spostamenti molto limitati a causa della pandemia.