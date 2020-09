Fanno irruzione in una scuola di Foggia e rubano la pistola a un finanziere che sorvegliava il seggio elettorale

Alcuni malviventi sono entrati in una scuola: sezioni non violate

Una strana irruzione in un seggio elettorale di Foggia

L’irruzione nell’Istituto Comprensivo Parisi-De Santis nella notte, passando da una finestra, e il furto dell’arma di ordinanza di un finanziere che stava presidiando – nella notte – quel seggio elettorale di Foggia. La denuncia è stata fatta dallo stesso militare questa mattina. Oltre alla sua pistola, sono stati sottratti anche altri suoi effetti personali. Dalle prime indagini, però, non risultano altri ‘danni’: anche i seggi non risultano esser stati toccati, con i sigilli ancora integri.

La vicenda del seggio elettorale Foggia violato da alcuni malviventi non ha interrotto le operazioni di voto che sono riprese, regolarmente, questa mattina tra le sezioni all’interno della scuola Parisi-De Santis. Ma ancora non è chiaro quale fosse l’intento dei malviventi. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sarebbero riusciti a entrare all’interno dell’Istituto attraverso una finestra. Poi il furto dell’arma d’ordinanza e di altri effetti personali di uno dei finanzieri che si trovava sul posto per sorvegliare il seggio durante la notte.

Seggio elettorale Foggia, malviventi rubano pistola a finanziere

Non si conoscono molti altri dettagli su quanto raccontato dal militare della Guardia di Finanza alla Polizia di Stato. La questura è stata allertata questa mattina e da lì sono partite le indagini: da capire il motivo di quella irruzione nel seggio elettorale Foggia e per quale motivo sia stata rubata la pistola. Nel frattempo, secondo quanto riportano alcune testate locali e agenzie di stampa, l’ipotesi è che il finanziere sia stato narcotizzato e si sia reso conto del furto solamente al suo risveglio.

Proseguono le operazioni di voto

Mentre la Polizia e gli inquirenti stanno provando a risalire all’identità dei malviventi, proseguono le operazioni di voto all’interno della scuola foggiana. Il seggio (dove si vota sia per il Referendum che per le Regionali pugliesi), come accade nel resto d’Italia, chiuderà alle 15.

(foto di copertina: Istituto Comprensivo Parisi-De Santis, Foggia – da Google Maps)