Se sulla Rai va in onda l’apologia del fascismo: l’ira dell’Anpi

Federico Fornaro (LEU): vigiliremo in Commissione su questa vicenda

Non si placano le polemiche dopo il servizio del tgr Emilia Romagna sulle "celebrazioni" di Predappio

Non si placano le polemiche dopo il discusso servizio del Tg Rai emiliano sulle celebrazioni, tenute a Predappio, sul 74esimo anniversario della morte di Benito Mussolini. Circa centoventi secondi di servizio con interviste a reduci e nostalgici sui “bei tempi che furono”, dove il nome Mussolini viene associato a quella di statista e il tono prevalente è quello del ricordo commosso. Un taglio giornalistico insomma, che si confà più a un padre della Patria, che a un dittatore e a un regime criminale; un’evidenza notata immediatamente da molti.

LEGGI ANCHE > Bufera sul Tgr Rai dopo un servizio sui fascisti a Predappio | VIDEO

L’Anpi: due lunghi minuti di oltraggio all’Italia

E dopo le polemiche politiche, arriva la dure (e comprensibile) reazione dell‘Anpi: « Il servizio del tgr rai dell’emilia-romagna sulla commemorazione di Benito Mussolini a Predappio è vergognoso e gravemente lesivo del dettato antifascista della costituzione repubblicana. Sono stati ripresi atti e parole di difesa pubblica del fascismo, di riverenza e di fedeltà ad un criminale, saluti romani: due lunghi minuti di oltraggio all’italia» chiariscono dall’associazione partigiani aggiungendo, in una nota «Tutto questo non può essere tollerato. E non bastano l’indignazione, lo sconcerto, le dissociazioni, occorrono gesti concreti». I partigiani chiedono alla Rai chiarimenti immediati precisando che il servizio di ieri è stato «profondamente offensivo del sentimento antifascista delle cittadine e dei cittadini, della lotta partigiana -fondativa del nostro sistema democratico- delle tantissime vittime del regime sanguinario fascista e della costituzione».

Una reazione speculare a quella di Liberi e Uguali che attacca la rai emiliana con una dichiarazione di Federico Fornaro, componente della Commissione di Vigilanza Rai che definisce il servizio su Predappio: «L’esatto contrario della missione della Rai di servizio pubblico» e aggiunge «Bene dunque che l’amministratore delegato salini abbia avviato una indagine interna, a condizione, però, che porti rapidamente all’individuazione dei responsabili della messa in onda e ai conseguenti provvedimenti. Vigileremo in commissione affinchè non cada il silenzio su questa vicenda».