Le scuole del Friuli Venezia Giulia riapriranno il 16 (e non il 14) settembre

Le linee guida per la riapertura delle scuole in tutta Italia sembrano essere arrivate a un punto di congiuntura sotto tutti gli aspetti più critici: dalle mascherine non obbligatorie quando si è seduti al banco (se si mantiene la distanza di almeno un metro) alla capienza dei mezzi pubblici aumentata fino all’80% (con altre soluzioni tecniche anti-contagio a bordo). Ora si deve solamente ripartire, con la data del 14 settembre sempre più vicina. Ma non per tutti: le scuole Friuli Venezia Giulia riapriranno due giorni dopo, il 16 settembre.

Tra oggi e domani molti istituti italiani (scuole secondarie di secondo grado) hanno iniziato a riaprire i propri cancelli agli studenti che dovranno seguire i corsi di recupero per le materie in cui sono risultati insufficienti alla fine dello scorso anno scolastico. E mentre si avvia questo test verso il ritorno a una parziale normalità, il Presidente del FVG spiega il motivo che lo ha portato a rinviare di due giorni la ripresa delle lezioni in classe.

Scuole Friuli Venezia Giulia, la riapertura sarà il 16 settembre

«È stata fatta una scelta organizzativa, ovviamente non è una scelta di carattere politico perché 14 o 16 cambiava poco – ha detto Fedriga in collegamento con Rai Radio1 -. Nel confronto che c’è stato tra l’assessorato e l’ufficio scolastico regionale si è scelta questa data, non è stata una scelta politica per cominciare prima o dopo il referendum». Insomma, il presidente del FVG sottolinea come si sia trattato di una scelta meramente organizzativa e non polemica contro il governo di Roma.

L’accordo sui trasporti

Oltre alla riapertura scuole Friuli Venezia Giulia, Fedriga ha parlato dell’accordo sulla capienza dei mezzi pubblici, sottolineando come a Trieste – già da due mesi – si circoli con il 100% dei posti disponibili a bordo. Ritiene l’accordo finale con il Cts soddisfacente, ma sottolinea anche come saranno importanti i controlli a bordo per evitare e scongiurare comportamenti poco consoni con l’emergenza sanitaria in corso.

