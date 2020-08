Niente mascherina in classe se si rispetta il metro di distanza

Nel corso della riunione tra il governo, le regioni e i rappresentanti del comitato tecnico-scientifico, oltre alle linee guida sul trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole, si è fatta chiarezza anche su un altro aspetto molto controverso: quello delle mascherine in classe. Per il comitato tecnico-scientifico, infatti, le mascherine non dovranno essere indossate se si manterrà il metro di distanza a scuola. E questo varrà per ogni ordine e grado, senza differenziazioni.

Mascherine in classe, la decisione del Cts

Precedentemente, c’erano stati diversi orientamenti: inizialmente si era detto, infatti, che i bambini – anche quelli più piccoli – avrebbero dovuto indossare le mascherine in aula. Poi, si è passati a una riflessione diversa: bambini fino a 6 anni senza mascherina, i ragazzi più grandi con le mascherine quando non sono seduti al proprio banco. Norma che diventava più stringente per gli studenti delle scuole superiori, che avrebbero dovuto indossare la mascherina anche al proprio posto.

Ora, il comitato tecnico-scientifico rende uniforme la disposizione: le mascherine non saranno necessarie quando si rispetta la distanza sociale di un metro. Tuttavia, questo aspetto è sottoposto a cambiamenti e modifiche, a seconda delle circostanze: se in alcune aree i contagi dovessero essere più alti, infatti, sarà previsto l’obbligo della mascherina in qualunque momento della giornata scolastica.