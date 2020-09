La scuola di Roma che non fornisce le mascherine ai suoi studenti

Le linee guida per la ripresa delle lezioni frontali in classe parlano chiaro: le mascherine per accedere agli istituti scolastici saranno fornite dall’amministrazione pubblica, senza gravare sui conti di ogni singola famiglia. Ma dalla scuola via Pincherle a Roma, in zona Marconi-Ostiense, arriva un messaggio ben differente che campeggia tra gli avvisi pubblicati sul sito online: i dispositivi di protezione individuale, per il momento, non possono essere messi a disposizione dell’Istituto. E non mancano solo le mascherine, ma anche i banchi monoposto (come in buona parte del Paese).

Sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo via Pincherle 140 – scuola dell’infanzia (dove però non esiste l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione), primaria e secondaria di primo grado (cioè elementari e medie) – si legge: «Gli alunni della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di I grado DOVRANNO ENTRARE A SCUOLA INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA( la scuola al momento non dispone di mascherine per gli studenti) ».

Scuola via Pincherle (a Roma) senza mascherine per gli studenti

Questa carenza – dovuta a probabili ritardi nell’invio del materiale – comporta una spesa extra per i genitori. Dovranno, infatti, fornire ai propri figli la mascherina da utilizzare nel corso della mattinata di lezioni. E non solo: come da prassi, per qualsiasi evenienza e/o rottura del dispositivo – i bambini dovranno portare con sé altre due mascherine chirurgiche di scorta. Insomma, un imprevisto a cui i genitori pensavano di non dover pensare.

In attesa dei dispositivi di protezione

Tanti di loro, con i figli iscritti alla scuola via Pincherle 140, si sono rivolti con una segnalazione al Codacons che ha denunciato l’accaduto. Ora occorrerà capire quando le mascherine arriveranno anche in quell’Istituto per essere distribuite – come prevedono le norme sulla riapertura siglate dal Ministero dell’Istruzione – agli studenti.

