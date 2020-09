Gli ingressi scaglionati per evitare pericolosi assembramenti. Anzi no

Dovevano esserci ingressi scaglionati (o contingentati), differenziando l’entrate negli istituti dei vari studenti suddivisi per classe (e/o anno). Ma l’effetto non sembra esser stato dei migliori. Nelle ultime ore, infatti, sui social sono comparse molte foto-denuncia che mostrano assembramenti nel primo giorno di scuola. Tanti studenti, infatti, si sono ritrovati accalcati fuori dai cancelli prima della campanella. Insomma, quell’indicazione che doveva servire a evitare tutto ciò, non ha portato i risultati sperati.

Ovviamente si tratta di un’immagine parziale del Paese alle prese con la ripartenza della scuola e delle lezioni frontali in aula. Ma può essere un elemento molto significativo. Ecco alcuni scatti che provengono dall’esterno di alcuni istituti romani e di altre città italiane.

Primo giorno di scuola, gli assembramenti fuori dagli istituti

Insomma, non dappertutto è andata come doveva andare. Il primo giorno di scuola, in attesa che le nuove regole vengano digerite, è stato il test per valutare la sussistenza tra i protocolli del Comitato Tecnico-Scientifico – sottoscritti dal Ministero dell’Istruzione, quello della Salute e dalle varie Regioni – e la realtà fattuale della vita quotidiana che proprio con la ripresa delle lezioni frontali prova a tornare a una parvenza di normalità.

I figli, i genitori e i cancelli

Assembramenti di questo tipo sono stati registrati non solo davanti ai licei, ma anche nei pressi delle scuole elementari e medie. In questi ultimi due casi il folto numero di persone in attesa della prima campanella è stato acuito dalla presenza dei genitori che hanno accompagnato i loro bambini per il loro primo giorno di scuola. Insomma, la prima campanella ha mostrato come gli ingressi scaglionati non abbiano prodotto gli effetti voluti.

