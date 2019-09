La Juventus ci riprova: presentato l’ennesimo ricorso contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter

Die Hard. Dopo l’ennesima richiesta bocciata – l’ultima da parte della Corte d’Appello federale – la Juventus torna a dare battaglia all’Inter sulla famosa assegnazione dell’altrettanto famoso scudetto 2006 consegnato ai nerazzurri dopo lo scandalo di Calciopoli. Oggi il Collegio di Garanzia dello Sport ha comunicato di aver ricevuto il ricorso da parte del club bianconero che, dunque, continua a non demordere su questa battaglia che, finora, li ha visti sempre sconfitti.

LEGGI ANCHE > La Corte d’Appello federale respinge il ricorso della Juventus: lo scudetto 2006 resta all’Inter

Fino alla fine, dunque. Il motto bianconero prosegue anche all’interno delle Procure e tribunali. Lo scudetto 2006 venne revocato alla Juventus per consegnarlo nelle mani dell’Inter – terza classificata al termine di quella stagione – per via degli illeciti commessi – e certificati dalla giustizia sportiva – da parte dei dirigenti bianconeri (ma anche di Milan, Fiorentina e Lazio, tra le grandi). La Juventus fu costretta a ripartire dalla Serie B, con il ritorno nella massima serie l’anno seguente.

L’ennesimo ricorso della Juve sullo scudetto 2006

Ma da quel giorno la lotta, che fino a qualche anno prima era solamente sul campo, per quello scudetto 2006 è diventata una sorta di status symbol per il club di Andrea Agnelli che ha tentato in tutti i modi di cancellare quel titolo (non vinto sul campo) dalla bacheca della società allora guidata da Massimo Moratti. E ora, nonostante le continue bocciature, si tenta di nuovo l’assalto attraverso il giudizio del Consiglio di Garanzia dello Sport.

Il titolo conteso fuori dal campo

E il ricorso è proprio alla sentenza della Corte d’Appello della Figc che all’inizio di settembre aveva confermato la validità dell’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter. I bianconeri, invece, vogliono che quel titolo non sia assegnato e che il campionato 2005/2006 non abbia alcun vincitore sugli almanacchi della Serie A italiana.

(foto di copertina: CLAUDIO ONORATI/ANSA/on)