L’ironia di Scanzi (con augurio di pronta guarigione) su Briatore e Berlusconi positivo al Covid

Andrea Scanzi è un giornalista noto per la sua ironia e la sagacia nell’analisi del mondo politico italiano. Non si è certo risparmiato con Flavio Briatore dopo il suo test positivo al Covid e, ora che anche Silvio Berlusconi è tra i personaggi celebri contagiati, Andrea Scanzi ha voluto collegare – come hanno fatto in moltissimi sui social, del resto – l’incontro tra il Cavaliere e l’imprenditore. La facile battuta è seguita, come è giusto che sia, da un augurio di pronta guarigione per Silvio.

LEGGI ANCHE >>> La storia di Salvini che ‘scappa’ dal confronto con Scanzi | VIDEO

Scanzi su Berlusconi positivo al Covid

Scanzi ha deciso di riportare il video che è stato pubblicato da Briatore e Berlusconi in occasione del loro incontro. L’imprenditore, in quell’occasione, ha affermato: «Sono venuto a trovare il mio amico presidente, gli voglio tanto bene. Lo trovo in forma, bravo Silvio». L’ironia di Scanzi scaturisce proprio da questa frase, considerato che Briatore sottolinea quanto in forma sia Berlusconi e – dopo lo stesso imprenditore – anche il Cavaliere stesso si è ammalato di coronavirus.

«Briatore più che Mister Billionaire è Dottor Sentenza»

Scanzi gioisce di non frequentare Briatore e, alla fine, tra parentesi augura la pronta guarigione a Berlusconi. Aspre critiche quando si tratta di politica, certo, ma quando si parla di salute è sempre di buon gusto specificare che la cosa più importante è la guarigione. L’ironia su Briatore, del resto, ci può stare tutta considerato come sono andare le cose all’imprenditore. Dopo aver criticato aspramente e più volte il governo per le misure cautelari- che a suo dire avrebbero ammazzato molto più del Covid colpendo l’economia – il suo celebre club in Sardegna, il Billionaire, si è rivelato un focolaio di coronavirus con dipendenti e clienti ammalati. Briatore stesso ha contratto il coronavirus ed è finito in ospedale, uscendone per fortuna indenne.