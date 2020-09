Scanzi accusa Di Battista dandogli del «talebano». E cita una vignetta di Altan

Una vignetta per descrivere la situazione e una descrizione accurata dello stato dell’arte. Così Andrea Scanzi ha attaccato Alessandro Di Battista durante il suo collegamento con Otto e Mezzo, su La7. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano – come accaduto già nei giorni scorsi con Marco Travaglio – ha aspramente criticato la posizione tenuta dall’ex deputato del Movimento 5 Stelle sulle Regionali e le sue ultime dichiarazioni sulla sconfitta pentastellata. Scanzi contro Di Battista usa parole molto dure e cita anche una vignetta di Altan.

LEGGI ANCHE > Scanzi vs Le più belle frasi di Osho: il giornalista del Fatto accusa Palmaroli di essere fascista

Il giornalista ha definito Alessandro Di Battista un talebano – nel senso di integralista non aperto al dialogo – citando sotto questa etichetta anche l’ex ministra Barbara Lezzi e la candidata pentastellata in Puglia Antonella Laricchia (che non ha seguito le indicazioni di Conte che chiedeva al M5S di convergere su un candidato unico con il Pd, Michele Emiliano). E sull’ex deputato dice: «Cannoneggia il governo, non capisco la sua posizione».

Scanzi contro Di Battista: lo definisce talebano

Poi Scanzi contro Di Battista cita una vignetta di Francesco Tullio Altan: «Mi piacerebbe sapere chi è il mandante di tutte le caz*ate che faccio». Insomma, per utilizzare un eufemismo, il giornalista non riesce a comprendere i motivi di questo posizionamento dell’ex deputato (uomo molto apprezzato tra gli elettori pentastellati) contro il Movimento 5 Stelle e contro l’Esecutivo.

Il mancato dialogo

Poi la sentenza finale di Scanzi contro Di Battista: «Non può stare nel Movimento 5 Stelle che dialoga col Partito Democratico. È inevitabile, come fa a stare dentro a un Movimento che vuole dialogare, come hanno indicato anche le consultazioni su Rousseau? Potrebbe fondare un nuovo partito e diventare leader dei talebani. Il PTI, Partito talebano italiano, insieme a Lezzi e Laricchia.

(foto di copertina: da Otto e Mezzo + Instagram di Alessandro Di Battista + vignetta Altan)