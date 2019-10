Un nuovo scandalo milionario sta colpendo il Vaticano: coinvolto anche un monsignore

Un monsignore e quattro persone (tra dirigenti e impiegati amministrativi) sarebbero coinvolti in un clamoroso scandalo Vaticano a sei zeri. Si parla di una quantità enorme di milioni di euro investi in immobili con operazioni finanziare non autorizzate e alquanto sospette. Il Corpo della Gendarmeria vaticana con a capo Domenico Giani – ha consegnato questa mattina le disposizioni di servizio alle Guardie Svizzere e al personale di interno in cui si fanno cinque nomi (con tanto di foto) di persone che non posso accedere all’interno dello Stato Leonino, con tanto di sospensione.

Il tutto è stato pubblicato in anteprima e in esclusiva da L’Espresso, con un articolo a firma Emiliano Fittipaldi che già in passato si era occupato del malaffare all’interno delle mura vaticane. Il documento messo online dal sito del settimanale mostra i nomi dei cinque personaggi che sarebbero coinvolti in questo scandalo Vaticano: Monignor Mauro Carlino, Tommaso Di Ruzza, Vincenzo Mauriello, Fabrizio Tirabassi e Caterina Sansone. E le due figure preminenti di questo elenco sono le prime citate.

Scandalo Vaticano, emessa una disposizione contro cinque persone

L’indagine ha già portato al prelievo di carte e pc in Segreteria di Stato e all’Aif, l’Autorità di informazione finanziaria, e ha già provocato la sospensione dai servizi (e il divieto di accesso all’interno delle mura vaticane) delle cinque persone che sarebbero coinvolte. Particolare attenzione, secondo L’Espresso, la merita la posizione di don Mauro Carlino, monsignore a capo dell’Ufficio informazione e Documentazione dell’organismo che ha sede nel Palazzo Apostolico da qualche settimana. Nel documento visionato da Fittipaldi si specifica che queste due persone «potranno accedere nello Stato esclusivamente per recarsi presso la Direzione Sanità ed Igiene per i servizi connessi, ovvero se autorizzati dalla magistratura vaticana. Monsignor Mauro Carlino continuerà a risiedere presso la Domus Sanctae Marthae».

C’è anche un monsignore e si parla di potenti cardinali

Lo scandalo Vaticano riguarderebbe operazioni milionarie andate avanti nel tempo. Non solo questioni recenti, quindi. Si tratterebbe si alcuni movimenti finanziari atti all’acquisizione e alla vendita di immobili all’estero, in particolare a Londra, con il ruolo (ancora da definire) di alcune società britanniche che avrebbero partecipato a questo strano business. E le indagini degli investigatori riguarderebbero anche le vie prese dell’obolo di San Pietro, le offerte lasciate dai fedeli.

