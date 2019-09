Papa Francesco resta chiuso in ascensore per 25 minuti: vigili del fuoco intervengono | VIDEO

La folla radunatasi in piazza san Pietro per il tradizionale angelus domenicale di Papa Francesco aveva già iniziato a rumoreggiare. La benedizione dal balcone del palazzo apostolico, prevista come sempre alle 12.00, è iniziata con sette minuti di ritardo. Il motivo è stato spiegato dallo stesso pontefice all’inizio del suo intervento del 1° settembre.

Papa Francesco chiuso in ascensore, il video

Si è affacciato in ritardo dal balcone su Piazza San Pietro. Ma ai fedeli accorsi per ascoltare l’Angelus, Papa Francesco ha spiegato che era colpa di un piccolo incidente: “Sono rimasto chiuso in #ascensore per 25 minuti” → https://t.co/UHICq0hy9P #PapaFrancesco pic.twitter.com/nLuVPlKKHA — Rainews (@RaiNews) September 1, 2019

«Mi scuso con tutti per il ritardo – ha detto Papa Francesco -. Sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti. Fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che ringrazio. È stato un piccolo incidente».

L’episodio ha fatto sorridere i presenti, che hanno apprezzato anche la sincerità di Papa Francesco. Non è il primo incidente casalingo che capita al pontefice: in passato, era anche scivolato rientrando nella Casa Santa Marta, dove ha scelto di alloggiare insieme agli altri vescovi e cardinali.

FOTO: Papa Francesco all’angelus del 1° settembre 2019