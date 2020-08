Attivista pro QAnon cacciata dalla convention repubblicana

Scandalo Qanon alla convention repubblicana. Nella seconda serata dell’evento che ufficializza la candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti è infatti scoppiata la grana di Mary Ann Mendoza, l’attivista contro i migranti illegali a cui è stato impedito di parlare dopo che aveva retwittato un post che conteneva contenuti del gruppo dei complottisti di estrema destra che l’Fbi ha classificato come possibile minaccia terroristica per gli Stati Uniti.

La donna, che doveva parlare di immigrazione e raccontare la storia del figlio poliziotto ucciso da un immigrato illegale che guidava ubriaco, aveva aveva incoraggiato su Twitter i suoi sostenitori a leggere una serie di post di un esponente dei complottisti di estrema destra QAnon su un presunto complotto ebraico per controllare il mondo tra cui l’ormai i famigerati protocolli dei Savi di Sion, la menzogna creata nella Russia degli Zar che era particolarmente popolare nella Germania nazista. Poco dopo l’inizio della seconda serata della convention però la donna ha cancellato il post e chiesto scusa spiegando di non aver “letto tutti i messaggi” nel thread che aveva retwittato e che i contenuti di quei post non riflettevano il suo pensiero. Una retromarcia tardiva e poco convincente visto che i messagi antisemiti erano ben evidenti fin dai primi tweet, che non le ha evitatodi essere esclusa dalla convention.

Here's Trump advisory board member Mary Ann Mendoza, set to speak tonight at the RNC, boosting an anti-Semitic QAnon claim about Jews plotting to enslave gentiles and cause world war. Normal stuff, via @willsommer: https://t.co/8fJ9uCr4xC pic.twitter.com/C3xXVQCtWa

— Andrew Kirell (@AndrewKirell) August 25, 2020