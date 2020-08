A Testaccio è stato chiuso un locale a luci rosse per violazione delle norme anti-contagio

Promiscuità e non solo. Queste sono le scene che si sono trovate davanti agli occhi gli agenti della Polizia Municipale di Roma sabato sera, quando sono entrati in un locale a luci rosse di Monte Testaccio (nel cuore della Capitale), durante una serata particolarmente hot. Una serata organizzata e sponsorizzata attraverso pubblicità e volantini che circolavano sui social. Il tutto senza rispettare le basilari norme – valide per qualsiasi tipo di locale – anti contagio. Un sabato sera all’insegna di scambio di coppia Testaccio, tra drink, balli e inevitabile non rispetto del distanziamento sociale.

Per questi motivi, la Polizia Municipale di Roma Capitale ha disposto la chiusura del locale a luci rosse di Monte Testaccio. Al loro arrivo, nel bel mezzo della serata, hanno trovato sessanta persone: alcuni vestiti, altri nudi. Tutti senza mascherina e tutti senza distanziamento sociale. Insomma, la natura stessa della serata non poteva prevedere, di per sé, il rispetto delle norme anti-contagio. E così, infatti, è stato e sono fioccate sanzioni e multe al locale (e non solo per il distanziamento sociale assente).

Scambio di coppia Testaccio, chiuso locale per le norme anti-contagio

Alcune persone presenti all’interno del locale nella serata di scambio di coppia Testaccio sono stati multati proprio per quel che stava accadendo nelle stanze ‘a vista’. Come riporta Il Corriere della Sera, alcuni di loro, dopo le contestazioni dei vigili, hanno detto: «E adesso dove possiamo finire la serata?». I proprietari del club privato in cui è accaduto tutto ciò sono stati sanzionati. Oltre alla vendita di alcolici (per cui non avevano la licenza), anche per aver consentito le attività di ballo (vietate secondo l’ultima ordinanza del Ministero della Salute). Inoltre è arrivata anche la chiusura (per tre giorni) dello stesso locale.

(foto di copertina: da Google Maps)