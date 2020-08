Primo caso Covid in una scuola: chiude un Istituto a Verbania

Le lezioni devono ancora ufficialmente ripartire, ma in Italia c’è già il primo caso di un Istituto costretto a chiudere per un caso di Coronavirus. Si tratta dell’ISS Lorenzo Cobianchi, una storica scuola Verbania (in Piemonte). La struttura, in queste ore, è sottoposta ai lavori di sanificazione dopo che una persona è risultata positiva ai test Covid. Con un breve comunicato pubblicato sulla homepage dell’Istituto, si sottolinea come l’utente sia entrato all’interno dei locali per uno dei corsi extracurricolari. Poi la notizia del contagio e la chiusura dei cancelli.

LEGGI ANCHE > Cosa sono le mascherine trasparenti che i docenti potranno indossare al rientro a scuola

Ancora non è chiaro quanto Iss Cobianchi, una vera istituzione a Verbania (ma in tutto il Piemonte) possa riaprire le proprie porte agli studenti. Nelle prossime ore, infatti, saranno effettuati gli interventi di sanificazione. Ma quel che è accaduto nella scuola Verbania, rischia di essere solamente l’antipasto di quel che potrà succedere in tutta Italia con la ripresa delle lezioni in classe.

Scuola Verbania chiusa dopo il primo caso Covid

«Si comunica che l’Istituto Cobianchi sospende le attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, così come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19 – si legge nella nota firmata dal dirigente scolastico Vincenza Maselli -. L’intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19. La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse. La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l’accesso in totale sicurezza. Tale data verrà comunicata il prima possibile».

La persona stava frequentando corsi extracurricolari

In attesa degli interventi di sanificazione dei locali, sono state sospese tutte le attività all’interno dell’ISS Cobianchi di Verbania. Nei giorni scorsi, infatti, all’interno della struttura si stavano tenendo alcuni corsi Pon: si tratta di attività extracurricolari finanziati dai fondi dell’Unione Europea. Questo caso, però, adesso mette a rischio il calendario della riapertura della scuola.

(foto di copertina: da Google Maps)