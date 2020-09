Lo strano evento con David Sassoli, Gunter Pauli e Beppe Grillo

Il bello della democrazia è che tutti abbiano libertà di parola e di espressione del proprio pensiero (l’unico limite riguarda eventuali lesioni della dignità altrui). Appare, però, evidente come posizioni estreme siano destinate a non trovare alcun filo comune. Per questo c’è grande curiosità di sapere cosa si diranno Sassoli Grillo e Pauli in un evento – che sarà trasmesso online mercoledì 23 settembre – che ha come tema centrale quello di una nuova Europa.

Da una parte il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli; dall’altra Beppe Grillo (di cui conosciamo benissimo le idee mai celate nel corso dei suoi interventi pubblici e social). E, infine, ecco Gunter Pauli: padre della Blue Economy molto vicino a Casaleggio (e allo stesso Grillo) e che, nel recente passato, ha condiviso sui suoi canali social alcune teorie complottiste (e alcune bufale) sui legami tra 5G e Coronavirus, oltre che sui vaccini.

Sarà l’Europa il motore della trasformazione verde e socialmente giusta? Mercoledì 23 settembre, insieme a @beppe_grillo e Gunter Pauli, un dialogo online sulle potenzialità della transizione ambientale, economica e sociale dell’Europa post-COVID. ➡️ https://t.co/UbTft1YhGe pic.twitter.com/BhhlxyC8ZA — David Sassoli (@EP_President) September 17, 2020

Sassoli Grillo e Pauli, lo strano evento sulla nuova Europa

Insomma, un parterre misto per parlare di idee e potenzialità di una nuova Europa post-Covid, nel segno della transizione ambientale, economica e sociale. Ovviamente, come si legge nel comunicato che lancia l’evento, si tratta basato sul dialogo. Ovviamente, occorre sottolinearlo, si tratta solamente di uno di tanti incontri che il Presidente del Parlamento Europeo avrà – e renderà pubblici attraverso lo streaming – con diverse personalità. Ma la decisione di un confronto Sassoli Grillo e Pauli stona un po’ (anzi molto) con un’idea di ripartenza.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Sassoli, Grillo e Gunter Pauli)