«Una ultima domanda: il movimento delle sardine l’hai creato da solo?». Sembra una intervista vera e propria quella che gira sui social al presunto fondatore del movimento delle Sardine. Il ragazzo che viene ripreso però, e che ha pubblicato per primo il video, con i 4 ragazzi che hanno dato vita al movimento non c’entra nulla. Si tratta infatti di Gian Marco Saolini, famoso sul web per pubblicare dei “troll”, video in cui interpreta personaggi legati all’attuali a scopo satirico. Eppure in molti ci hanno creduto.

La trollata delle sardine pagate dalla sinistra

«Te lo dico sinceramente, io ho ricevuto una offerta da parte di un partito di sinistra, che mi ha proposto dei soldi per fà sto movimento perché Salvini si sta prendendo tutta l’Italia». Ci sarebbe questa ragione dietro alla fondazione del movimento delle sardine, a cui molti utenti sui social network hanno creduto. Peccato però che si tratti di un video fasullo. Gian Marco Saolini in passato aveva già interpretato altri personaggi, come quando si finse un imprenditore italiano in Russia. Sotto il nome di nome Marco Corrosa aveva raccontato di aver rifiutato un volo verso l’Italia offertogli da Matteo Renzi per la riforma costituzionale, ”, che avrebbe rifiutato da parte di Matteo Renzi un viaggio in Italia per votare a favore della riforma costituzionale che doveva essere votata attraverso il referendum. Non solo, aveva realizzato video fingendosi anche un nostromo della Sea Watch, un giornalista che aveva “vuotato il sacco” sul premio della sala stampa a Mahmood, un agente della scorta di Roberto Saviano e un medico. Un bufalaro doc, con tanto di pagina Facebook ufficiale. Purtroppo però c’è ancora chi crede che le sue storie siano autentiche.

