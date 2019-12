L’Inno per le Sardine “6000 (siamo una voce)” di MaLaVoglia prodotto dal MEI di Giordano Sangiorgi in poche ore diventa un successo virale. Il brano, infatti, ha già superato le 70 mila visualizzazioni in pochi giorni:

Il nuovo brano realizzato da MaLaVoglia con il musicista Francesco Tripi e con Marco Mori su idea di Giordano Sangiorgi e prodotto da MEI Meeting delle Etichette Indipendenti è stato accolto con entusiasmo dalle Sardine di tutta Italia e verra cantato in piazza il 19 gennaio a Bologna insieme a tanti nomi importanti della musica italiana.

Ecco il messaggio del cantautore:

Ciao Sardine.

Ho osservato con curiosità la nascita delle “Sardine”.

Poi mi sono fatto TRAVOLGERE a Bologna e questo è il mio contributo che ho scritto con il mio amico Marco Mori qualche sera fa e che oggi, col mio fedele Francesco Tripi , ho voluto registrare al volo in sala prove per condividerlo con tutti voi.

Credo che fare musica e scrivere canzoni sia una pulsione di chi ha voglia di dire qualcosa. Insomma…se fai arte in generale, non puoi restare fuori da quello che ti succede attorno e mi sento in dovere di partecipare, con tutti voi, a questa meravigliosa esperienza… perché sono stanco.

Stanco di non poter più sperare e di guardare solo verso il basso attendendo di vedere il fondo in cui ODIO, RAZZISMO e INCIVILTÀ ci stanno portando.

Non voglio rimanere passivo davanti a tutto ciò.

Se possiamo risollevare questo paese, insieme, come popolo, allora tutti dovremmo essere “Sardine”.

Uniti dall’amore, non dalle bandiere e dai valori per cui già risorse la nostra Italia nel 1945

Io, con la mia arma verde sputanote, ci sono.

Stringiamoci.

C’è posto per tutti e le piazze sono tante.