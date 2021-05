Cosa voleva dire Santori a Borghi quando ha parlato di una sponsorizzazione FB di Salvini sul coprifuoco

«Il suo leader di partito, dalla sua pagina Facebook, 10 giorni fa spendeva 2mila euro per rilanciare un post e una petizione contro il coprifuoco. Questo che cos’è? È un gioco delle parti. Io non voglio essere critico. Ha ragione, ma questo è uno specchietto per le allodole. Lo posso dire io no al coprifuoco, lo può dire Formigli, ma non lo può dire Salvini che è al governo, perché sa benissimo che c’è un tema sanitario che impone una redistribuzione, un’elasticità del coprifuoco, ma lui semplicemente anticipa perché ha bisogno di parlare alla pancia del suo elettorato esattamente come Letta ha bisogno di parlare. Siamo 60 milioni di persone in questo paese che facciamo il coprifuoco e Salvini ha diritto di fare una petizione ‘no al coprifuoco’ in che senso? Da che punto di vista? Nessuno di noi lo vuole togliere quindi? Io dico che voglio diventare premier perché non mi piace la puzza di cacca nelle strade? Questo è il modo con cui io voglio andare al governo? Credo che ci sia un modo molto più intelligente e molto più consapevole per educare il proprio elettorato». Lo ha detto il leader delle Sardine, Mattia Santori, durante la trasmissione ‘Piazzapulita’, in onda su La7, rispondendo a Claudio Borghi sulla petizione in merito all’abolizione del coprifuoco promossa dalla Lega.

La prima petizione sul tema dell’abolizione del coprifuoco promossa da Matteo Salvini sulla propria pagina Facebook è stata approvata. La seconda, invece, risulta essere stata rimossa in quanto viola le normative pubblicitarie di Facebook. Salvini, in sostanza, ha pagato i social network per promuovere una petizione e si è visto respingersi la seconda richiesta perché in concorrenza con la prima. L’importo speso dal leader della Lega, secondo quanto riportato da Fecbook, si aggira intorno a una cifra tra i 1500 e i 2000 euro. Oltre al danno, la beffa.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]