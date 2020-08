Mistero sul contagio di Briatore, per Santanchè ha la prostatite

Si tinge di giallo dopo le frasi di Daniela Santanchè su Briatore il ricovero dell’imprenditore piemontese. Se infatti questa mattina i giornali davano per certa la positività di Briatore al coronavirus, e lo stesso Billionaire non smentiva la cosa rassicurando sulla gravità delle sue condizioni. Nella puntata di martedì sera del programma di La7 In Onda Daniela Santanchè ha spiegato che dalle notizie in suo possesso l’imprenditore piemontese sarebbe stato ricoverato per una prostatite recidiva salvo poi evitare di smentire direttamente il contagio da Covid dell’amico.

Santanchè su Briatore: “Ha la prostatite”

“A oggi sull’esito del tampone io, che sono una delle sue migliori amiche, non so nulla”. Così Daniela Santanchè ha stupito tutti durante la trasmissione In Onda. Una frase che ha portato i conduttori Luca Telese e David Parenzo a chiedere conferma del fatto che l’ex team manager di Formula Uno davvero non fosse positivo al Covid, scatenando l’immediata reazione della parlamentare di Fratelli D’Italia che a quel punto ha puntualizzato di non aver detto che Briatore non ha il Covid. “Non ho l’esito del tampone” ha ribadito Santanchè in una parziale retromarcia che però ha creato più dubbi di quanti ne avesse risolti dopo la rivelazione che l’imprenditore era stato ricoverato per un’infezione alla prostata recidiva avuta già tre e sei mesi fa.

Santanchè dice che Briatore è in cura da Zangrillo per recidiva da prostatite. Evidentemente è una epidemia strana che ha colpito la prostata di altre 63 persone. Poi fa dietro-front e fa un macello epocale. pic.twitter.com/juvCQ2Szkd — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) August 25, 2020

Il comunicato del Billionaire prima delle frasi di Santanchè su Briatore

Resta però il dubbio del perché delle frasi di Santanché su Briatore, dopo che nel corso della giornata di martedì il Billionaire aveva emesso un comunicato che non smentiva la notizia, puntualizzando però che, al contrario di quanto uscito inizialmente, le condizioni di Briatore sono “assolutamente stabili e buone” e spiegando che l’imprenditore “resta sotto controllo medico” dopo un check up generale seguito ai sintomi di febbre e spossatezza che lunedì mattina lo avevano portato a presentarsi al San Raffaele per un controllo.