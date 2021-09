L’intelligenza artificiale svela un dipinto falso di Rubens alla National Gallery di Londra

Dopo anni in cui è stato esposto il "Sansone e Dalila", arriva la doccia fredda: si tratta di un'opera non realizzata dal noto pittore fiammingo

La National Gallery di Londra lo aveva acquistato nel lontano 1980 per 2 milioni e mezzo di sterline. E fino a qualche giorno fa moltissimi turisti e appassionati d’arte si sono trovati davanti alla magnificenza di quel “Sansone e Dalila” dipinto dal pittore fiammingo Peter Paul Rubens. Poi, però, l’intelligenza artificiale ha rivelato una realtà ben diversa rispetto alle aspettative: quell’opera d’arte è un falso. Insomma, non è opera del noto artista.

Algoritmi, olio su tela. L’analisi è stata effettuata da un’azienda svizzera (Art Recognition) che – utilizzando tutte le innovazioni dell’intelligenza artificiale – ha messo a confronto i tratti distintivi (ma anche quelli più nascosti) delle opere di Rubens con il “Sansone e Dalila” ospitato dalla Galleria londinese. Ed è lì che è emersa l’amara sorpresa.

Al 91% – quindi quasi con certezza assoluta -, quell’opera d’arte non è autentica. Insomma, quel Sansone e Dalila non è opera di Rubens.

Sansone e Dalila, il falso Rubens alla National Gallery

Il dipinto, infatti, è stato confrontato – attraverso un sistema che si basa su una rete neuronale convoluzionale – con altre 148 opere attribuite al pittore fiammingo. Con quasi l’assoluta certezza: «Abbiamo ripetuto gli esperimenti per essere davvero sicuri di non sbagliare, e il risultato era sempre lo stesso – ha spiegato al The Guardian Carina Popovici, cofondatrice di Art Recognition -. Ogni patch, ogni singolo quadrato, è risultato falso, con una probabilità superiore al 90%». Un’amara sorpresa anche per i curatori della National Gallery e per i tantissimi appassionati d’arte che ora sanno di aver visto, con altissima probabilità, un falso che credevano essere vero. Ma nulla si sapeva fino a oggi. Nulla si sapeva prima dell’intelligenza artificiale.

