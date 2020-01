Salvini nega che la fidanzata Francesca Verdini gli abbia suggerito il nome del candidato in Toscana

Le candidature in Toscana non saranno suggerite dalla fidanzata Francesca Verdini

Nella coppia Salvini-Verdini non si parla di politica. Lo ha detto questa mattina il leader della Lega nel suo intervento telefonico a 7 Gold, rispondendo a un articolo de Il Fatto Quotidiano che parlava di suggerimenti sui nomi da candidare in Toscana da parte della sua fidanzata. Il cognome pesante indossato dalla giovane Francesca, però, non sarebbe un vincolo nelle scelte del segretario del Carroccio che rispedisce al mittente questa ricostruzione fatta dal giornale di Marco Travaglio.

LEGGI ANCHE > Salvini punta su Roma. Virginia Raggi avvisa: «Staccate la corrente, potrebbe citofonarvi»

«Leggo stamattina sui giornali cose surreali, di riunioni che ieri non ho mai avuto e addirittura di candidature in Toscana che sarebbero vincolate all’umore e ai suggerimenti della mia fidanzata – ha detto Matteo Salvini in un’intervista rilasciata al 7 Gold -. Non si finisce mai di imparare. Con la fidanzata parlo di altro, non di candidature alle regionali, ho altri argomenti».

Salvini e Francesca Verdini non parlano di politica

Nell’articolo de Il Fatto Quotidiano, a firma Giacomo Salvini (per un curioso caso di omonimia) si citano fonti leghiste che avrebbero confessato una forte influenza di Francesca Verdini nelle scelte politiche del suo fidanzato. Si parla di forti perplessità nei confronti di Sussana Ceccardi – ex prima cittadina di Cascina -, considerata troppo estremista e non utile alla causa leghista in Toscana.

I profili leghisti per le elezioni in Toscana

Insomma, un profilo considerato – secondo quanto emerge da Il Fatto Quotidiano – troppo simile a Lucia Borgonzoni, con quell’esperimento fallito in Emilia-Romagna. Ma Matteo Salvini nega che tutto questo sia avvenuto e che con la sua fidanzata, Francesca Verdini, parli di altro e non certamente di politica. Ora, però, si attendono le mosse della Lega in vista delle Regionali in Toscana che si terranno nella prossima primavera. Ovviamente senza suggerimenti fuori dal partito.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)