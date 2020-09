Salvini dice che quello che è successo a Caivano non è colpa sua

Matteo Salvini su Caivano è intervenuto a Rtl 102.5. Il leader della Lega ha cercato una sponda per proporsi ancora una volta come bersaglio di alcune dichiarazioni politiche. «Ma è disgustoso che qualcuno a sinistra dica che sia colpa di Salvini, quello è un vigliacco, non ci sono cose politiche, come nel caso di Colleferro».

Salvini su Caivano: «Fatto gravissimo, ma la sinistra che mi dà la colpa è disgustosa»

Il leader della Lega ha dichiarato che quanto accaduto nel comune del Napoletano è un atto gravissimo, non certo un fatterello di cronaca. Tuttavia, sostiene che alcuni politici a sinistra abbiano strumentalizzato l’episodio, attribuendogli la colpa dell’omicidio di Maria Paola Gaglione, la ragazza di 22 anni che era fidanzata con un uomo trans e, per questo motivo, era avversata dalla sua famiglia (il fratello ha speronato il motorino sul quale viaggiava, causandone la caduta e quindi la morte).

Tuttavia, non ci sono state dichiarazioni da parte di esponenti di livello nazionale del centrosinistra che hanno attribuito la colpa di quanto accaduto a Caivano a Matteo Salvini. Eppure, il leader della Lega ha messo tutto insieme, creando un collegamento anche con i fatti di Colleferro, dove il 21enne Willy Monteiro Duarte è stato pestato dal branco e ucciso in seguito alle percosse subite. Anche per questo episodio, Salvini sostiene che una certa parte politica gli abbia attribuito delle responsabilità.