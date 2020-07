Salvini dice che lui è la maggioranza del Paese

Dopo le parole di Giuseppe Conte al Senato, è stato il turno di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha parlato del Recovery Fund definendolo un prestito strano. Poi, interrotto dal vociare dei senatori, ha detto che lui e la sua alleanza di Centrodestra sono la maggioranza in Italia e per questo è legittimato a parlare (lo sarebbe anche se fosse la minoranza).

«Lasciate parlare anche l’opposizione o vi da fastidio? Noi abbiamo ascoltato in religioso silenzio. Il presidente del Consiglio ha dato le patenti di opposizione brava e opposizione cattiva», ha detto Matteo Salvini in Senato. Poi parlando del Recovery Fund ha detto: «È il primo caso di prestito in cui un imprenditore, in questo caso il governo italiano, chiede un prestito e dopo quattro giorni di insulti e trattative li può usare solamente per come viene richiesto. Un prestito un po’ strano». Insomma, sostiene che i soldi andranno utilizzati come indicherà l’Europa.

Salvini al Senato sul Recovery Fund

Poi Salvini prosegue con una sorta di lista delle spesa di prodotti made in Italy: dal latte all’olio, passando per tutto il ramo dell’agricoltura. L’aula mormora, e allora il senatore della Lega fa riferimento alle proposte di legalizzazione della cannabis avanzata dal Movimento 5 Stelle (e anche dalla Sinistra) definendosi contrario perché porta alla morte. Il senatore viene continuamente interrotto dal vociare della maggioranza, allora interviene più volte Casellati per zittire gli altri parlamentari.

I banchi con le rotelle

Infine la chiusura sulle scuole: «Chiedo di spendere i soldi per la scuola italiana, per la digitalizzazione, non per i banchi a rotelle che useranno i bambini durante la ricreazione». Insomma, ha già deciso come i bambini utilizzeranno quei banchi nuovi.

