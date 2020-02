Matteo Salvini dal palco del teatro Teatro Augusteo di Napoli, con di fronte lo striscione “liberiamo la Campania”, parla di migranti, dei «nemici dell’Italia» che invece di criticare i suoi decreti sicurezza «dovrebbero prima studiare», di sanità e rifiuti. Ma poco lontano dal teatro, ci sono le Sardine che parlano di cassa integrazione, di valori come la solidarietà e l’accoglienza, di lotta alla corruzione.

Napoli, va in scena il nuovo scontro tra Salvini e le Sardine

Se Matteo Salvini pensava di aver chiuso con le sardine con la fine della stagione elettorale in Emilia Romagna, si sbagliava, Le sardine infatti l’hanno “accolto” anche a Napoli, dove il leader della Lega ha tenuto un comizio al teatro Augusteo. Capeggiate dal leader e ormai volto del movimento Mattia Santori, le sardine erano in un numero più basso del previsto ( e sperato): non si è ripetuta la partecipazione di massa dell’evento di novembre. Forse meno, ma ugualmente battagliere.

Intanto Matteo Salvini dal palco del teatro ha parlato dell’ipotesi del governo di abolire i decreti sicurezza. «Conte era al mio fianco quando abbiamo presentato i decreti sicurezza non capisco oggi come possa fare scelte diverse. Chi vuole abolirlo è contro la Campania, contro l’Italia e contro gli italiani» ha dichiarato, puntando poi il dito contro i «i litigi di questo esecutivo» e invocando le elezioni al più presto perché «è questa la nostra volontà e non ci sono alternative».

Se tra Salvini e Sardine lo scontro è stato verbale, un botta e risposta a distanza, a creare qualche tafferuglio sono stati i centri sociali, che si sono scontrati con le forze di polizia in via Toledo e ai Quartieri Spagnoli. I circa 200 che stavano marciando verso il Teatro avevano infatti virato “a sorpresa” per riuscire a raggiungere il teatro dove si stava tenendo il comizio leghista. La Polizia e i Carabinieri li hanno quindi rincorsi e bloccati all’incrocio tra via Speranzella e vico D’Afflitto.

