Il silenzio di Salvini e del centrodestra, Di Maio e Zingaretti i primi a parlare

Salvini non parla. O almeno non ancora. Il leader della Lega, alle 17.50 – dopo oltre due ore e mezza dalla fine delle operazioni di voto – non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Non lo hanno fatto nemmeno altri esponenti a livello nazionale del centrodestra, in verità, e il loro silenzio fa molto rumore, soprattutto alla luce dei fatti che Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti hanno già rilasciato le loro dichiarazioni, sia sul referendum sul taglio dei parlamentari, sia a livello di elezioni regionali.

Salvini non parla, prima di lui Zingaretti e Di Maio

Le prime proiezioni, infatti, hanno convinto Nicola Zingaretti a presentarsi davanti ai giornalisti, subito dopo i primi dati relativi alla Puglia e alla Toscana, due regioni che sembrano restare saldamente nelle mani del centrosinistra. Il segretario del Partito Democratico non si è espresso ancora compiutamente sul risultato delle regionali, mentre è stato più esplicito sul referendum, rivendicando la vittoria e sostenendo che, ormai, sembra essere giunto il tempo delle riforme.

Salvini non parla, il commento al referendum di Di Maio

Luigi Di Maio ha espresso una posizione molto forte sul referendum del taglio dei parlamentari, mentre il ministro degli Esteri ha avuto qualche riserva ancora sul commentare le elezioni regionali. «Quello raggiunto oggi è un risultato storico – ha detto il ministro degli Esteri -. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il M5S non sarebbe stato possibile».

Matteo Salvini, invece, fatica a commentare le elezioni regionali. Un altro duro colpo al Carroccio è stato dato da una regione amica: la lista della Lega è stata praticamente doppiata dalla lista personale del presidente Luca Zaia, riconfermatissimo con oltre il 74% dei voti. Segnali inequivocabili per il leader della Lega Matteo Salvini.