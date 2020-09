Proiezioni Puglia, i primi risultati: Emiliano in vantaggio su Fitto

Le proiezioni Puglia arrivano in questi minuti. Dopo gli scrutini per il referendum, infatti, si iniziano ad avere i primi dati concreti (e non basati sugli instant poll) in merito alle elezioni regionali. Le intenzioni di voto avevano tracciato un quadro thriller in Puglia, con Michele Emiliano e Raffaele Fitto, candidati del centrosinistra e del centrodestra, in perfetta parità. Ecco i nuovi risultati secondo Opinio Noto: il candidato del centrosinistra è passato in vantaggio con il 46% dei consensi, mentre Raffaele Fitto è attestato al 40%. Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle è attestato al 10%, mentre Ivan Scalfarotto si ferma all’1,8%.

Ma SWG conferma questa tendenza e, anzi, rafforza addirittura il vantaggio di Michele Emiliano: secondo questo istituto di sondaggi, l’attuale governatore è in vantaggio di oltre otto punti su Raffaele Fitto (46,80% contro il 38%).

I trend reali si basano attualmente sul 6% della copertura e hanno un margine d’errore di circa il 2%.

Proiezioni Puglia, qual è la differenza con gli instant poll

Gli instant poll, invece, si erano attestati esattamente tra il 36% e il 40% (non c’era differenza tra Emiliano e Fitto), mentre la candidata del M5S Antonella Laricchia era data tra il 15 e il 19%. Resta importante il ruolo di Ivan Scalfarotto di Italia Viva, quarto candidato di peso politico in questa competizione: il fatto che un partito che ruota nell’orbita del centrosinistra si sia dissociato dalla corsa di Michele Emiliano rappresenta chiaramente un dato significativo ai fini del risultato finale.

Adesso si andrà avanti per tutto il pomeriggio e i risultati reali – quelli definitivi – si avranno in tarda serata. La Puglia si conferma un ago della bilancia importantissimo: dietro al successo di Michele Emiliano o alla sua sconfitta, si può avere la misura dell’esito di queste consultazioni per il centrodestra e per il centrosinistra. Con la vittoria della Puglia, infatti, il centrosinistra si porterebbe sul 3-3, mentre con la vittoria di Fitto, si confermerebbero le previsioni della vigilia, con il 4-2 a favore del centrodestra.