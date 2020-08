Per Matteo Salvini anche la luna ha una nazionalità (indovinate quale)

Anche la luna ha una nazionalità per Matteo Salvini e – nemmeno a specificarlo – si tratta di una luna italiana. Il post con cui ieri sera Matteo Salvini ha augurato la buonanotte ai suoi “Amici” dei social è la fotografia di una splendida luna sul mare. La nazionalità affibbiata alla luna ha scatenato l’ilarità do chi ha commentato, non solo le parole di chi gli ha risposto seriamente.

La luna italiana di Matteo Salvini

«Luna italiana dedicata a voi, Amici. Serena notte ❤️»: mare calmo, luna piena in cielo. Quella che, ieri sera, abbiamo visto tutti quanti. Anche la luna ha una nazionalità, per Matteo Salvini, che probabilmente intendeva dire che il paesaggio mostrato in foto era italiano (il leader del Carroccio si trova in riviera romagnola per partecipare all’evento della Lega che si svolgeva questo weekend e al quale Fontana, governatore della Lombardia, è mancato per un piccolo malore). La frase risulta alquanto bizzarra, però, considerato quanto sia strano dire che la luna ha una nazionalità.

I commenti alla luna italiana

Al di là dei commenti dei fan di Salvini ci sono tante persone che hanno cominciato a fare battute sulla singolare affermazione del leghista. «Chissà come è la Luna tedesca, francese, spagnola ecc.», si chiede una persona tra i commenti facendo ironia. Rimanendo sullo stesso tono troviamo anche «Prima la “Luna Italiana”. Le altre sono inutili » e anche «Luna italiana Qualcuno glielo spiega che è la stessa luna visibile dall’Africa o ci rimarrebbe troppo male?». C’è chi parla senza mezzi termini: «Luna italiana fa piangere solo a sentirlo». C’è anche chi assume torni più seri: «È la stessa luna che protegge chi sta per affogare in mare… unica salvezza e unica luce nel buio delle acqua fredde del nostro Mediterraneo».