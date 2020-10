Salvini in tribunale, l’arrivo insieme a Giulia Bongiorno

L’arrivo di Matteo Salvini in tribunale a Catania c’è stato questa mattina intorno alle 9.30, dopo che il leader della Lega aveva incontrato nella città etnea i leader del centrodestra giunti in sede proprio per dare un supporto morale al numero uno del Carroccio che dovrà affrontare l’udienza preliminare del processo sulla nave Gregoretti. L’accusa per l’ex ministro dell’Interno – lo si ricorda – è quello di sequestro di persona per aver fatto attendere cinque giorni prima dello sbarco i 131 naufraghi salvati dall’imbarcazione della Guardia Costiera.

Salvini in tribunale, l’arrivo con Giulia Bongiorno

A proposto di ex ministri, il leader della Lega non è stato il solo a varcare la soglia del palazzo di giustizia di Catania. Insieme a Salvini in tribunale c’era anche Giulia Bongiorno, attuale senatrice della Lega e già ministro della Pubblica Amministrazione nel Conte 1. Ovvero, in quel governo che prese la decisione – attraverso il ministro dell’Interno Matteo Salvini – di sospendere per giorni lo sbarco della nave Gregoretti.

Interessante che il punto principale della memoria difensiva di Matteo Salvini sia la decisione collegiale da parte dell’esecutivo sulle politiche migratorie, un esecutivo di cui lo stesso avvocato di Matteo Salvini faceva parte. Ma, come è stato scritto, il processo sulla Gregoretti ha una serie di elementi unici e rari che lo rende estremamente particolare nella sua fattispecie.

Il processo, infatti, è di fatto senza accusa, dal momento che il pubblico ministero Carmelo Zuccaro aveva chiesto l’archiviazione del caso. È stato poi il tribunale dei ministri, invece, a chiedere l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, autorizzazione concessa dal Senato. L’udienza preliminare si svolgerà a porte chiuse, anche se è stato allestito un punto stampa all’interno del tribunale per permettere ai giornalisti di documentare il momento dell’uscita dall’aula di Matteo Salvini che potrebbe rilasciare dichiarazioni in quel momento.