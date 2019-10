Salvini ‘si confessa’: «Sono un credente, ma non pratico molto»

Non lasciamoci ingannare dall’ostentazione dei rosari e dal cuore immacolato di Maria. Matteo Salvini sa bene, al di là dei gesti davanti alle telecamere e ai suoi elettori, di non essere il prototipo del cattolico perfetto. Lo ha rivelato in una vera e propria confessione al settimanale francese Le Point. In uno dei passaggi della sua intervista alla rivista transalpina, il leader e senatore della Lega ha parlato della sua fede e della sua scarsa attitudine all’essere praticante come, invece, vorrebbero i dogmi della religione.

«Io so di essere meno credente di quanto vorrei e dovrei. Sono un credente, ma non pratico molto – ha confessato Matteo Salvini a Le Point -. Credo nel Paradiso e credo nell’esistenza dell’inferno». È bravo, ma non si applica. Anzi, non applica quella frequentazione quotidiana che, secondo le Sacre Scritture e i dogmi della Chiesa cristiano-cattolica, dovrebbe far parre della vita quotidiana di un fedele che segue pedissequamente il Credo religioso in vari momenti della sua giornata. E, in fondo, lui non ha mai detto di non essere un peccatore.

Salvini sa si non essere un buon cristiano

E i testi sacri, fondamenta della religione cattolica, sono un elemento che Salvini dice di seguire per rafforzare il proprio credo. Ma non una lettura singola, una tantum, ma una costante rilettura per approfondire tutti i temi riportati nella Bibbia: «Credo che il Vangelo sia un testo da leggere e rileggere. Vorrei avere più fede».

Le quattro donne della sua vita

E non c’è sola la fede nell’intervista di Salvini a Le Point. Il leader del Carroccio ha parlato anche delle sue compagne che lo hanno accompagnato nel corso degli anni, quando da attivista della Lega Nord, passando per l’essere giornalista di radio Padania, prima di diventare politico e segretario del partito, della sua lunga carriera: «Ho avuto quattro donne nella mia vita. Non ho avuto una vita amorosa tempestosa».

