Attenzione: Salvini vuole ‘aiutare’ gli imprenditori tassando il loro fatturato (e non l’utile)

Allarme rosso per gli imprenditori: la ricetta di Salvini per aiutarli in questo periodo di difficoltà economiche passa da una tassa sul fatturato. Il leader della Lega, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, si è decisamente espresso male (o almeno questa è la speranza), parlando della proposta del Carroccio per sostenere la ripresa: una tassa unica al 15% sul fatturato post-covid. Cosa c’è di strano? Che seguendo questa linea di principio, ci sarebbe una tassa che si basa su quanto si fattura e non sull’utile. La vicenda di Salvini fatturato ha, ovviamente, provocato molte reazioni.

La spiegazione è abbastanza semplice: se un imprenditore fattura 100mila euro, con la proposta di Salvini, si troverebbe a pagare 15mila euro di tasse. Tutto normale? No, perché quello stesso imprenditore, per portare avanti la propria azienda e attività, ha dei costi fissi che vanno scalati dal fatturato. Insomma, una proposta per avere senso doveva prevedere una tassa unica del 15% sull’utile. Non sul fatturato (su cui gravano già imposte come Irpef e Irap).

#Salvini: Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di fare impresa. #QuartaRepubblica — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 31, 2020

Salvini fatturato e la strana idea per rilanciare l’economia (affossando gli imprenditori)

Insomma, la vicenda Salvini fatturato ha dei risvolti prevedibili, con i social che hanno reso di tendenza l’hashtag #SalviniSomaro. Al netto di qualsiasi considerazione, è lecito pensare che quella del leader della Lega sia stata una gaffe (espressa anche su Twitter dal team di Luca Morisi che pubblicava post contestualmente alla sua intervista a Quarta Repubblica). E il paradosso è chiaro: come fa una politico che vanta incontri quotidiani con gli imprenditori a non avere chiara in mente la differenza tra fatturato e utile di un’azienda? Probabilmente si è trattato di un banale errore (voleva proporre un forfait), ma ha utilizzato termini del tutto sbagliati.

