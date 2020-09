Salvini e la Lega vogliono denunciare il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Matteo Salvini ha annunciato – con il suo classico stile, tra punti esclamativi e fotomontaggi – l’intenzione di denunciare il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fulcro del discorso sono 353 persone a bordo della Sea Watch 4 che hanno domandato il permesso di sbarcare a Palermo in quanto porto sicuro. La Sea Watch 4 stessa ha comunicato l’intenzione sul profilo Twitter parlando di una «nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena».

🔴 A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di #SeaWatch4. Ci stiamo dirigendo verso il porto di #Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena. pic.twitter.com/XjqzgE72zq — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) September 1, 2020

LEGGI ANCHE >>> La bufala dell’italiana condannata a 6 anni in Francia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Salvini denuncia il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

La rabbia di Salvini per la notizia si è palesata, come sempre, tramite i suoi profili social ma anche durante il suo discorso a Savona, dove si trova per la campagna elettorale. «C’è un’ultima ora: stanno dirigendo su Palermo altre 353 clandestini a bordo della Sea Watch, l’ennesima nave straniera che se ne frega di leggi confini e regole. Se questi ennesimi 353 immigrati irregolari metteranno piede sul suolo italiano, noi depositeremo come Lega un secondo dopo denuncia all’intero Governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».

Dal Viminale l’autorizzazione

Il ministero dell’Interno ha autorizzato il trasferimento di tutti i migranti su una nave per fare la quarantena, la “Gnv Allegra”. Il trasferimento dovrebbe avvenire al largo dopo che la Allegra avrà terminato le ispezioni tecniche e sanitarie necessarie e fatto salire a bordo il personale medico e di assistenza della Croce rossa italiana. La nave da quarantena dovrebbe successivamente – dopo aver effettuato con successo il trasbordo – trasferirsi al largo di Lampedusa.

(Immagine copertina dal profilo Twitter di Matteo Salvini)