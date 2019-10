Salvini abbraccia gli alberi. Dalla Silvio-terapia alla Silvoterapia il passo è stato breve | VIDEO

Cosa ci fa Matteo Salvini in Umbria? Non è lì per svolgere il suo ruolo istituzionale di senatore eletto con la Lega, ma per portare avanti le ultime ore della campagna elettorale per le Regionali in programma domenica prossima. E durante una delle sue visite nelle campagne, ha deciso di deliziare i suoi fan e sostenitori con un video-racconto a base di cultura. Ed è qui che racconta la storia dell’Ulivo più antico dell’Umbria, con ben 1700 primavere sulle sue radici e nel suo tronco. La storia tra Salvini e l’ulivo (non la vecchia formazione politica di sinistra) si conclude con un tenero abbraccio.

Si chiama Silvoterapia. Silvo, non Silvio come potrebbero dire i maligni. Si tratta di un contatto diretto con la natura che serve per ritrovare il proprio benessere. Ed è quello che ha fatto Matteo Salvini, in Umbria per la campagna elettorale in vista delle Regionali, andando ad abbracciare, alla fine del suo video didattico, l’ulivo umbro più antico. Un passo dell’eco-terapia che, tra le altre cose, è stata presa in giro nella puntata della scorsa settimana di Fuori dal Coro, di Mario Giordano che – a questo punto – si sarà morso le mani per aver ironizzato così tanto su quella che aveva fatto passare per una moda alquanto inutile.

Salvini e l’ulivo da abbracciare

A parte la lezione di storia, l’ex ministro dell’Interno sta assumendo ogni giorno di più tutte le sembianze e le caratteristiche di un influencer social. Il tutto parte dalla sua entrata di scena da trasmissione televisiva che parla di natura, per poi decantare la storia di quell’ulivo che gli è stata raccontata. Poi prova a fare dell‘ironia (no sense e, soprattutto, senza riscontri) sul fatto che la sinistra potesse fare battute sulla sua citazione sulla storia di Sant’Emiliano. Cantarsela, suonarsela e abbracciarsela

(foto di copertina: da video dal profilo Instagram di Matteo Salvini)