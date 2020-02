Salvini sul coronavirus: “Controllare, blindare, bloccare, proteggere”

Con la conferma della prima vittima del coronavirus italiana arriva anche la preghiera di Matteo Salvini. Il leader della Lega, come si può benissimo evincere dai suoi social, sta parlando tanto del coronavirus in questi giorni e lo sta facendo in un modo molto preciso. Strumentalizzando. E nemmeno il primo decesso da coronavirus di un connazionale lo ferma. La preghiera, il pensiero alla famiglia e poi l’immancabile accenno alla necessità di «chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere».

Il tweet di Matteo Salvini che prega e strumentalizza

La preghiera di Matteo Salvini, quindi, va di pari passo con la strumentalizzazione politica. Nulla lo ferma, nemmeno il rischio di un’epidemia. Tutto fa brodo nel grande calderone della propaganda politica.

Una preghiera per la prima vittima italiana del #Coronavirus e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere? #coronavirusitalIa pic.twitter.com/jCQrY6xX5Z — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 21, 2020

Così il riferimento nemmeno troppo velato ai porti con la scelta della parola «chiudere», termine chiave della sua nota propaganda anti immigrazione. Il clima attuale non è sicuramente semplice, con la certezza che il COVID-19 si sia propagato nel nord Italia e abbia fatto la prima vittima. Il ruolo di un politico e delle figure istituzionali, ragionevolmente, dovrebbe essere quello di evitare la diffusione del panico, non alimentarlo. Soprattutto considerato che, come accertato, la vittima non è venuta in contatto con nessuna persona di nazionalità cinese.

Salvini, il coronavirus e le elezioni

Già ieri il leader leghista ha tirato in ballo il coronavirus per una mera questione di propaganda elettorale. È successo per Toscana, dove si dovrebbe votare per le regionali tra qualche mese. Salvini ha sfruttato la paura del contagio da coronavirus per accusare Enrico Rossi, governatore della Regione Toscana, di non aver controllato i cittadini cinesi entrati nella zona di Prato. Se la prende con il governatore del PD, come se avesse colpa della diffusione del virus, ma non nomina assolutamente quelli del Carroccio che guidano Lombardia e Veneto. Proprio le due regioni in cui sono stati registrati più contagi da coronavirus, con la prima vittima italiana proprio in Veneto.

(Foto copertina foto dal profilo Facebook Salvini+tweet)