Salvini rispedisce le accuse al mittente: «Di Battista? Un chiacchierone tropicale a pagamento»

Salvini contro Di Battista (e viceversa): atto mille. Dopo le parole pronunciate dall’ex deputato del Movimento 5 Stelle (che ha annunciato l’intenzione di candidarsi nuovamente al termine di questo governo) a Otto e Mezzo, su La7, è arrivata la replica del segretario della Lega che ha accusato l’attuale attivista pentastellato (nonché talent scout editoriale per Fazi) di parlare troppo e dietro compenso.

«Ci sono tanti parlamentari e ministri del Movimento 5 Stelle che lavorano, io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento», ha detto il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini rispondendo a una domanda sulle critiche mosse da Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Griber. «È strano – ha proseguito il leader della Lega – che ci sia qualcuno che è alleato e che passa il suo tempo a insultarmi. Non guardo la tv e men che meno Di Battista, quello che dice è l’ultima delle mie preoccupazioni».

Salvini contro Di Battista. Cosa ha detto l’ex deputato?

Per le sue dichiarazioni, Alessandro Di Battista era già stato redarguito dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ma anche ieri sera l’ex deputato ha calcato la mano contro l’alleato, accusando di voler far cadere questo governo: «Ho la sensazione che Salvini stia provocando costantemente il Movimento 5 Stelle per trovare un pretesto. Potrebbe passare all’incasso oggi che è forte elettoralmente. Lo considero come un comportamento anti-italiano. Mi auguro da cittadino che il governo non cada. Se Salvini vorrà far cadere il governo per ragioni elettorali, trovando un pretesto, affari suoi».

Le picconate di Dibba

Salvini contro Di Battista, endgame? Probabilmente no. L’ex deputato pentastellato, infatti, non perde occasione per punzecchiare il leader della Lega sui più disparati temi. All’interno del Movimento 5 Stelle c’è il timore che la frattura scomposta – ingessata già alle bene e meglio – possa diventare insanabile per colpa di alcune dichiarazioni. Già la convivenza tra le due forze politiche è insopportabile, se poi si danno spallate per acuire il distacco c’è il rischio che l castello crolli.

