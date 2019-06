Dopo il giornalismo, la politica e l’attivismo, Alessandro Di Battista diventa talent scout

Del suo accordo con Fazi editore si parlava già de tempo ed era stato lo stesso Alessandro Di Battista a comunicarlo il 16 maggio scorso. All’inizio, però, si parlava solamente della cura di una collana di saggi su tematiche geopolitiche. Oggi, invece, lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle ha comunicato che non si occuperà solamente di quello, ma che – per qualche mese – diventerà un vero e proprio talent scout letterario per la casa editrice romana.

«Per qualche mese collaborerò con Fazi Editore, una casa editrice che pubblica cose davvero interessanti – ha scritto Alessanro Di Battista sul suo profilo Facebook -. Con loro abbiamo pensato di lanciare l’iniziativa ‘Avete un libro nel cassetto?’. È una bella opportunità. L’idea è pubblicare (nella collana di saggistica) opere di nuovi autori (anche opere prime) con un occhio di riguardo verso i giovani». L’idea, di cui l’ex deputato rivendica la paternità, è quella di coinvolgere i ragazzi nella scrittura di alcuni saggi di cui fornisce anche le tematiche.

Alessandro Di Battista talent scout letterario

Questo l’elenco degli argomenti ricercati: Geopolitica (conflitti Yemen, USA-Iran, Israele-Palestina), Geopolitica (nascita, sviluppo, opportunità, rischi della “Nuova via della seta”), Reddito universale, Quarta rivoluzione industriale, Nuove tecnologie e la loro applicazione “politica” (per esempio tutto il tema della “blockchain”), “Sondaggiocrazia” (impatto dei sondaggi sull’opinione pubblica e studi su chi possiede le società di ricerca di mercato e opinioni e sui conflitti di interesse tra queste e la politica), “Bancocrazia” (conflitti di interesse tra giornali, politica e istituti finanziari in ambito europeo – commissione europea inclusa), Cambiamenti climatici, lotte ambientali globali, Cause dell’aumento dei flussi migratori, Movimenti politico-sociali africani di liberazione nazionale e continentale.

I temi cari all’ex deputato M5S

Tutti argomenti cari ad Alessandro Di Battista che, su molti di questi, ha incentrato la sua carriera dialettico-politica che l’ha portato a essere uno degli esponenti di spicco e più influenti dell’ascesa del Movimento 5 Stelle. L’ex deputato ha assicurato che leggerà tutti i testi che gli saranno spediti e valuta anche la possibilità di saggi su temi legati alla più stretta attualità.

(foto di copertina: da profili Instagram di Alessandro Di Battista)